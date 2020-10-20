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Американська національна газета USA Today вперше в історії висловилася на підтримку одного з кандидатів у президенти

Редакція вирішила підтримати Байдена.

Національна газета США USA Today вперше в історії висловилася на підтримку одного з кандидатів у президенти.

Редакція оголосила про підтримку кандидата від демократів Джо Байдена, зазначивши, що "це не звичайні вибори, і це не нормальний час". Видання випустило розлогий редакційний матеріал під назвою Our view: elect Joe Biden. Reject Donald Trump ("Наше бачання: обирайте Джо Байдена. Відмовтеся від Дональда Трампа").

Зазначається, що за 38 років існування газета ніколи не надавала перевагу жодному кандидату. Редакційна колегія, яка відокремлена від відділу новин, ухвалила рішення висловити підтримку Байдену.

Фото: usatoday.com

"Ми сподіваємося, що нам не доведеться робити це знову, але це здається одним із тих переламних моментів, коли ситуація є очевидною і є чіткий вибір", - зазначив працівник видання Білл Штернберг.

У редакції зазначається, що понад 90% визначилися з вибором кандидата, тож вони звертаються до вибрців, які ще не зробили вибір, або, можливо роздумують над підтримкою Дональда Трампа.

Нагадаємо, що президентські вибори в США відбудуться уже 3 листопада. 15 жовтня Дональд Трамп закликав жителів Каліфорнії підтримати його на президентських виборах 3 листопада.

Він наголоcив, що американцям вже "нема чого втрачати" у ситуації, що склалася.

Згідно з результатами опитування The Guardian та Opinium Research, Байден випереджає Трампа на 17%.

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