У США розкрили схему контрабанди електроніки в Росію на 50 млн доларів

Влада США висунула звинувачення 10 підозрюваним у справі про масштабну контрабанду електроніки в Росію. Вісім фігурантів заарештовані, ще двоє ховаються від правосуддя.

Про це повідомила прокуратура східного округу штату Нью-Йорк, передає DW.

За даними прокуратури, кур'єрами виступали пасажири авіарейсів, а також чинні та колишні співробітники російської авіакомпанії "Аерофлот".

Слідство вважає, що 10 обвинувачених вивезли до Росії електронні пристрої, в тому числі продукцію компанії Apple, на 50 млн доларів. Гаджети експортували без необхідних дозволів, багато з вивезених пристроїв були вкрадені, зазначили у відомстві.

Так, один із заарештованих з серпня по грудень 2019 року за чотири поїздки вивіз зі Сполучених Штатів понад тисячу гаджетів Apple загальною вартістю понад мільйон доларів, а ще один фігурант у жовтні того ж року перевіз у 9 валізах 235 пристроїв приблизно на 250 тисяч доларів.

Під час обшуків у рамках розслідування у фігурантів було виявлено понад 600 тисяч доларів готівкою, а також велику кількість електронних пристроїв.

Держдепартамент Сполучених Штатів у результаті розслідування відкликав понад 110 віз співробітників "Аерофлоту" за участь у схемі.