Вихід Ярмоленка перевернув гру "Вест Гема" проти команди Моуріньо
Вихід Ярмоленка перевернув гру "Вест Гема" проти команди Моуріньо
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
В Коломиї від ускладнень коронавірусу помер 8-річний хлопчик
В Коломиї від ускладнень коронавірусу помер 8-річний хлопчик
Держфінмоніторинг виявив відмивання коштів на 60,3 млрд гривень
Держфінмоніторинг виявив відмивання коштів на 60,3 млрд гривень
Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Дарницький райсуд заборонив продаж книги Кіпіані про Стуса та зобов'язав видалити з неї інформацію про Медведчука
Дарницький райсуд заборонив продаж книги Кіпіані про Стуса та зобов'язав видалити з неї інформацію про Медведчука
"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України понад $22 млрд, - голова Держподаткової
"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України понад $22 млрд, - голова Держподаткової
ГоловнаСвіт

У США розкрили схему контрабанди електроніки в Росію на 50 млн доларів

Кур'єрами були пасажири і співробітники "Аерофлоту".

У США розкрили схему контрабанди електроніки в Росію на 50 млн доларів
Фото: EPA/UPG

Влада США висунула звинувачення 10 підозрюваним у справі про масштабну контрабанду електроніки в Росію. Вісім фігурантів заарештовані, ще двоє ховаються від правосуддя.

Про це повідомила прокуратура східного округу штату Нью-Йорк, передає DW.

За даними прокуратури, кур'єрами виступали пасажири авіарейсів, а також чинні та колишні співробітники російської авіакомпанії "Аерофлот".

Слідство вважає, що 10 обвинувачених вивезли до Росії електронні пристрої, в тому числі продукцію компанії Apple, на 50 млн доларів. Гаджети експортували без необхідних дозволів, багато з вивезених пристроїв були вкрадені, зазначили у відомстві.

Так, один із заарештованих з серпня по грудень 2019 року за чотири поїздки вивіз зі Сполучених Штатів понад тисячу гаджетів Apple загальною вартістю понад мільйон доларів, а ще один фігурант у жовтні того ж року перевіз у 9 валізах 235 пристроїв приблизно на 250 тисяч доларів.

Під час обшуків у рамках розслідування у фігурантів було виявлено понад 600 тисяч доларів готівкою, а також велику кількість електронних пристроїв.

Держдепартамент Сполучених Штатів у результаті розслідування відкликав понад 110 віз співробітників "Аерофлоту" за участь у схемі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також