Бойовики стріляли з гранатомета поблизу Авдіївки

На Донбасі незаконні збройні формування РФ вкотре порушили "всеосяжне перемир'я", цього разу стріляли з гранатомета поблизу Авдіївки.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

"Від початку поточної доби, 18 жовтня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Авдіївка ворог застосував ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

В ООС також зазначили, що у відповідь на вогневі провокації противника наші воїни зброю не застосовували.

"Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню в повному обсязі. У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 гектари території та передано на знищення 41 вибухонебезпечний предмет". - додали в ООС.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 жовтня, проросійські бойовики п’ять разів порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші бійці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.