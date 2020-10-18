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На Донбасі окупанти стріляли п’ять разів, військові перехопили дрони противника

Ворожі безпілотники перетнули лінію розмежування у Донецькій області.

На Донбасі окупанти стріляли п’ять разів, військові перехопили дрони противника
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Упродовж минулої доби, 17 жовтня, проросійській бойовики п’ять разів порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу ООС

"Режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили поблизу населених пунктів Водяне, Авдіївка та Шуми. На цих ділянках зафіксовано поодинокі ворожі постріли із гранатометів різних систем", - йдеться у повідомленні.

Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші бійці вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Окрім того, на Приазов’ї задокументовано ще два порушення досягнутих домовленостей. 

У районах населених пунктів Пищевик та Широкине зафіксовано прольоти двох ворожих безпілотників типу "Квадрокоптер", із перетинами лінії розмежування. 

"БПЛА противника були подавлені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їх подальше застосування", - інформують військові.

Від початку неділі, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 16 жовтня бойовики обстріляли позиції військових біля Водяного та Мар’їнки. Окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет для дистанційного мінування.

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