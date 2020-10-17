На деяких ділянках рух транспорту був неможливий.

Фото: Патрульна поліція Києва

У Києві після дощу затопило проїжджі частини десяти вулиць. Про це повідомили у патрульній поліції столиці.

На деяких ділянках рух транспорту був неможливий.

Вода зібралася на вулицях Осінній, Пріорській, Автозаводській, Уманській, Іскрівській та Пилипа Козицького.

Через затоплення на вулицях Пріорській та Автозаводській патруль перенаправляв автомобілі на вулицю Вишгородську.

Також підтопило вулиці Новопирогівська, Сирецька, Кирилівська та Копіловська. На Кирилівській зупинили рух трамваїв.

У патрульній поліції повідомили, що станом на 13:20 рух на підтоплених вулицях відновили.

Фото: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва

Відзначимо підтоплення вулиць після дощів у Києві відбуваються регулярно. Експерти вважають, що без ремонту радянської інфраструктури проблему вирішити неможливо.