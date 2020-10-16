Цього року збільшилась кількість заявок на роботу полярником в Антарктиді, - НАНЦ

Завершився прийом заяв на конкурс до складу команди полярників 26-ї Української Антарктичної експедиції, яка проведе рік на станції "Академік Вернадський".

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Якщо минулого року ми отримали 88 заявок, то цього року вже 103. Можливо, цьому сприяло те, що вперше за 20 років нам спільно з Міністерством освіти та науки вдалося збільшити оплату праці полярників, і тепер вона хоча б частково компенсує екстремальні умови праці, на які погоджуються зимувальники. Також не може не радувати, що жінки звикли, що на конкурсі дійсно рівні умови для всіх, і прагнуть працювати в Антарктиді. Вони подавалися переважно на наукові посади" - зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Загалом на конкурс подали заявки 103 кандидати: 84 чоловіки та 19 жінок. В середньому це - понад 8 претендентів на 1 місце, адже в загін зимівників набирають 12 фахівців.

Найбільше кандидатів хотіли працювати системним адміністратором на станції (21 кандидат), далі вже традиційно кухар (15 кандидатів) та лікар (14 кандидатів). На всі інші посади отримано: 32 заявки на 7 наукових посад (по 5 кандидатів на місце), 9 заявок – на механіка та 7 – на дизеліста.

Остаточний склад експепдиції буде визначено наприкінці 2020 року. Кандидати мають пройти співбесіду, медогляд та психологічне тестування. Після цього переможці конкурсу відправляться на командний тренінг, а далі – в Антарктиду.

Нагадаємо, станція "Академік Вернадський" розташована на мисі Марина острова Галіндез. Її було створено як наукову базу "Фарадей" Великої Британії, у 1996 році королівство передало її Україні. Станція працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією.