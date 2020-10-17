Фото: Макс Требухов

У Києві у суботу, 17 жовтня, порощались з Миколою Микитенком, ветераном АТО, який у ніч на 11 жовтня підпалив себе на Майдані Незалежності. Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Незважаючи на дощ, на церемонію прощання прийшли кілька сотень людей, серед них ветерани російсько-української війни, активісти, кияни та рідні загиблого.

Донька ветерана Юлія повідомила, що її батька поховають у Житомирській області.

"Я, його донька, говоритиму від його імені. Він дуже любив життя, історію, Київ, писав вірші", - розповіла донька Миколи Микитенка і закликала владу почути ветеранів.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Прощання відбулось на тому ж місці, де Микола Микитенко у ніч на 11 жовтня в однострої з бойовими нагородами вчинив самоспалення. Він отримав опіки третього ступеня, впав у кому та помер через три дні, у День захисника України.

Донька загиблого повідомила, що мотиви вчинку були політичними: "Незгода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії. Він був абсолютно при тверезій пам’яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити. Загасити намагалась молодь, яка підбігла. У фонтані на Майдані".

На сторінці Микитенка у фейсбук є декілька дописів, у яких він говорив про незгоду з політикою чинної влади та самоспалення.

2014 року Микитенко брав участь у боях під Слов‘янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького.

Був поранений під час евакуації збитого вертольота на горі Карачун, мав групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.