Убивство Гандзюк: Павловський отримав умовний вирок за приховування злочину

Приморський районний суд Одеси визнав Ігоря Павловського, який є обвинуваченим у справі про вбивство Катерини Гандзюк, винним та призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі умовно.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Приморський райсуд Одеси визнав Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину проти херсонської активістки Катерини Гандзюк та призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік (тобто 1 рік умовно)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину та просив суд затвердити угоду про визнання винуватості між ним та прокурором.

"Суд врахував позицію потерпілих, які не заперечували проти затвердження угоди та відмовилися від цивільного позову, а також щире каяття і активне сприяння обвинуваченим розкриттю злочину та затвердив угоду, призначивши йому покарання у виді 2 років позбавлення волі з іспитовим строком – 1 рік", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, Катерина Гандзюк померла в лікарні в листопаді 2018 року після трьох місяців лікування від хімічних опіків. Активістку облили кислотою біля її будинку в Херсоні.

6 червня 2019 суд виніс вироки виконавцям нападу на Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 років ув'язнення. Павловського судять окремо. Слідство вважає його посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Також у лютому Павловському оголосили нову підозру - викрадення авто.

Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

18 вересня повідомляли, що Павловський погодився співпрацювати зі слідством та зобов'язався давати викривальні покази щодо організаторів та замовників злочину. 1 жовтня Павловський підтвердив провину Мангера в замовленні вбивства Гандзюк і пояснив, що давав неправдиві свідчення про непричетність Мангера через погрози.