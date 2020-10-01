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Павловський підтвердив провину Мангера в замовленні вбивства Гандзюк

Неправдиві свідчення про непричетність Мангера до вбивства він давав через погрози.

Павловський підтвердив провину Мангера в замовленні вбивства Гандзюк
Фото: Lb.ua

Обвинувачений у справі про вбивство Катерини Гандзюк Ігор Павловський підтвердив провину голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера в замовленні вбивства активістки.

Про це повідомляє інтернет-спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?"

"Павловський підтвердив вину Владислава Мангера в замовленні вбивства Каті Гандзюк. Він повідомив про те, що під час спілкування з Олексієм Левіним той неодноразово згадував, що саме "Миколайович" замовив напад на Катю. В серпні 2018-го, коли заарештували "стрілочника" Новікова, під час однієї з розмов з Левіним Павловському стало відомо, що "Миколайович" - це і є Мангер", - йдеться в повідомленні за підсумками судового засідання за участю Павловського в Одесі.

Крім того, Павловський заявив, що він і його донька неодноразово отримували погрози від Мангера.

"Саме тому 17 грудня 2019 року він дав суду неправдиві свідчення про непричетність до вбивства Каті Гандзюк Мангера та Левіна", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що родину загиблої залучили до участі в суді в Одесі як потерпілих. Наступне засідання у цій справі відбудеться 16 жовтня о 9:30 у Приморському районному суді міста Одеси.

18 вересня повідомляли, що Ігор Павловський погодився співпрацювати зі слідством та зобов'язався давати викривальні покази щодо організаторів та замовників злочину.

Нагадаємо, що Катерина Гандзюк померла в лікарні в листопаді 2018 року після трьох місяців лікування від хімічних опіків. Активістку облили кислотою біля її будинку в Херсоні.

6 червня 2019 суд виніс вироки виконавцям нападу на Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У листопаді підозрюваному в причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк - голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру - майже удвічі зменшили заставну суму. Адвокати Мангера наполягали на зменшенні заставної суми у зв'язку з перекваліфікацією справи із замовлення вбивства на замовлення заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Вони просили знизити її з 2,5 млн гривень до 148 тисяч грн.

У лютому 2020 затриманому за підозрою в посередництві між замовниками та виконавцями вбивства Ігорю Павловському оголосили нову підозру - викрадення авто.

16 червня 2020 Мангера затримали в Херсоні і під конвоєм привезли до Києва на виконання рішення Печерського районного суду Києва. Мангер просив звільнити його з-під варти та наголошував на причетності до вбивства генерала СБУ Данила Доценка, який відмовився від проходження поліграфа.

18 серпня у Дніпровському райсуді розпочалося перше, підготовче засідання з ухвалення вироку підозрюваним. Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били.

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