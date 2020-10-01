До схеми причетні чиновники та працівники "Укрзалізниці", перевізники, а також два депутати сільрад.

Правоохоронці затримали 11 осіб та їхніх шістьох спільників, яких підозрюють у крадіжці пального з цистерн "Укрзалізниці" в Одеській області.

Пресслужба обласної прокуратури повідомляє, що учасники злочинного угруповання зливали пальне на станціях Одеса-Сортувальна, Застава-1, Чорноморськ-Порт.

Зловмисники безпідставно списували та вивозили пальне до місць збуту спеціально обладнаними автомобілями. Незаконно отримані кошти розподіляли між всіма учасниками організованої групи.

Фото: od.gp.gov.ua

Фото: od.gp.gov.ua

Фото: od.gp.gov.ua

Фото: od.gp.gov.ua

Фото: od.gp.gov.ua

За даними слідства, до схеми причетні чиновники та працівники "Укрзалізниці", перевізники, а також два депутати сільрад в Одеській області.

У результаті обшуків в офісах регіональної філії АТ "Укрзалізниця", за місцями мешкання членів організації та місцем зберігання викраденого пального вилучено понад 700 тис. гривень, 17 500 доларів США, "чорнові" записи із зазначенням кількості викраденого пального, 62 тонни дизпального, а також спецавтомобілі для його перевезення.

На майно підозрюваних на суму понад 3 млн грн накладено арешт і заявлено позов на аналогічну суму.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України (створення злочинної організації, привласнення, розтрата майна, службове підроблення, підроблення документів).

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 11 членів злочинної організації та шести їхніх спільників.