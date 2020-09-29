Апеляцію на арешт Антоненка суд розгляне 6 жовтня

Ріффмастер майже 300 днів перебуває за ґратами.

Київський апеляційний суд 6 жовтня розгляне апеляційну скаргу захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка (Ріффмастера), якого 28 вересня Шевченківський райсуд Києва залишив під арештом.

Відповідну інформацію активісти розмістили у фейсбуці.

"6.10.2020 о 14:00 в Київському апеляційному суді (Солом‘янська 2-а) відбудеться розгляд апеляції адвокатів Андрія Антоненка, на рішення судді Шевченківського суду про продовження терміну тримання під вартою. Майже 300 днів Андрій за ґратами", - йдеться в описі події.

Нагадаємо, вчора було визначено склад суду у справі Шеремета. Згідно з протоколом автоматичного визначення присяжних від 9 вересня 2020 року, основними присяжними в цьому кримінальному провадженні визначені: Григорій Фірсов, Наталія Глоба та Юрій Михайленко. Запасними присяжними визначені: Юрій Федоренко та Людмила Яковенко.

Головуюча суддя на засіданні - Оксана Голуб, також у засіданні бере участь суддя Марина Антонюк.

18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти підозрюваним Юлії Кузьменко та Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.