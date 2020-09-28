Підозрювані у справі про вбивство Шеремета не визнають своєї провини

З обвинувачень випливає, що організаторами вбивства є невстановлені слідством особи, а виконавцями - Антоненко та Кузьменко, а Дугарь була пособником.

Обвинувачувані у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко, Яна Дугарь і Юлія Кузьменко не визнають своєї причетності до скоєння цього злочину.

Про це повідомляєє "Інтерфакс Україна".

Як повідомлялось, сьогодні суд присяжних Шевченківського райсуду Києва слухає по суті справу за обвинуваченням Антоненка, Кузьменко і Дугарь у вбивстві журналіста. Прокурор у процесі оголосив суть обвинувачень, із яких випливає, що організаторами вбивства є невстановлені слідством особи, виконавцями - Антоненко та Кузьменко, а Дугарь була пособником.

Відповідаючи на запитання, Антоненко сказав, що йому не зрозуміла суть обвинувачень у вбивстві, оскільки він до цього не має стосунку. Він заявив, що не визнає свою вину ні за цією статтею обвинувачення, ні в частині обвинувачення у зберіганні вибухових речовин і знищення майна.

Кузьменко, у свою чергу, зазначила, що їй не зрозумілий мотив, зазначений в обвинувальному акті, про нібито спроби дестабілізації ситуації в країні та акції протесту. Кузьменко також заявила, що не визнає своєї вини у причетності до вбивства.

Дугарь, відповідаючи на запитання суду, теж зазначила, що вини своєї не визнає.

Після цього суд перейшов до розгляду клопотання захисту Антоненка про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 25 серпня Шевченківський районний суд Києва розпочав підготовче судове засідання у рамках розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. На засіданні було ухвалено, що справу за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко розглядатиме суд присяжних.

18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти підозрюваним Кузьменко та Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го внаслідок вибуху машини. До грудня 2019-го в розслідуванні не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив Кузьменко та Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. З підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

11 серпня Апеляційний суд відпустив лікарку Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. Антоненка суд залишив під вартою.