Розпочалася розшифровка чорних скриньок АН-26, що впав біля Чугуєва

Бортові самописці вціліли під час авіакатастрофи АН-26 у Харківській області. Вже розпочалася їх розшифровка.

Про це повідомив у Facebook голова урядової слідчої комісії, віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.

"Бортові самописці ("чорні скриньки") знайдені. Вони вціліли. Їх стан задовільний. Інформація на самописцях збережена. Вони вилучені та 27 вересня 2020 року авіаційними експертами під контролем ДБР розпочато процес їх дешифрування, який триватиме орієнтовно 3-5 днів", - написав віцепрем'єр.

За його словами, уламки літака Ан-26Ш зібрані та перевезені на територію військової частини А4104 в м. Чугуєві Харківської області, де вони перебувають під цілодобовою охороною Державного бюро розслідувань (ДБР). Надалі фахівцями буде проведене максимальне збирання літака в початковий стан.

Уруський також зазначив, що 28 вересня, у родичів загиблих розпочнуть забір зразків для аналізу ДНК з метою надалі провести ідентифікацію тіл.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Пожежу ліквідували о 21:55.

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 25 загиблих. У суботу вранці у лікарні помер один із двох курсантів, які вижили. Він отримав 90% опіків тіла, хлопцю було 20 років. Згодом у МВС повідомили, що кількість жертв зросла до 26.

Один курсант, В'ячеслав Золочевський, перебуває у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості.

Загалом на борту було 27 осіб з 11 областей - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу. Літак виконував тренувальні польоти.

Очільник Міноборони Андрій Таран розповів хронологію катастрофи Ан-26. За його словами, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Зеленський доручив призупинити польоти Ан-26 до вияснення причин авіатрощі на Харківщині.

Учора вилучили бортові самописці літака. ЗМІ повідомили, що фахівці ВАТ "Мотор Січ" у 2020 році продовжили термін служби лівого двигуна Ан-26Ш з бортовим знаком 76 до чергового капремонту до червня 2021 року попри те, що мотор мали капітально відремонтувати ще у 2003 році.