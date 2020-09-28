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Рятувальники ліквідували понад 4 тисячі пожеж за тиждень

Загинуло 26 людей, 48 осіб вдалося врятувати з вогню.

Рятувальники ліквідували понад 4 тисячі пожеж за тиждень
Фото: kv.dsns.gov.ua

Упродовж минулого тижня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України врятували 48 людей та ліквідували 4 тис. 110 пожеж.

Про це інформує пресцентр ДСНС.

Протягом тижня виникли три надзвичайні ситуації, внаслідок яких загинуло 26 людей та постраждало 195 осіб.

"Зареєстровано 4 тис. 653 надзвичайні події. На всі події забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 48 людей", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ліквідовано 4 тис. 110 пожеж, врятовано на пожежах 27 осіб та не допущено знищення вогнем 803 будівель і 76 од. техніки.

Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн. 358 тис. грн.

З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 363 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 695 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинули 5 осіб.

Нагадаємо, ввечері 27 вересня біля селищі Васильківська Пустош, що біля Краматорська на Донеччині, почалася масштабна лісова пожежа. Причиною загоряння могло бути недбале поводження з вогнем.

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