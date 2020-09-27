Окупанти від початку доби чотири рази порушили режим перемир'я на Донбасі

У зоні бойових дій на Донбасі окупаційні війська чотири рази порушували режим тиші з опівночі до 17-ї години 27 вересня.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає, повідомили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Пострілами зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета ворог порушував проголошений режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне. Зі стрілецької зброї – на ділянках лінії зіткнення неподалік Оріхового та Шумів", - повідомили в штабі.

Повідомляється також, що військовослужбовці Збройних Сил України разом з вогнеборцями ДСНС локалізовують лісову пожежу на ділянці близько 10 гектарів неподалік населеного пункту Нижньотепле. Окрім того, триває ліквідація пожежі поблизу Доломітного.

Також рятувальники Об'єднаних сил продовжують відновлювати пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури, в які у минулі роки потрапили снаряди.

Нагадаємо, що моніторингова місія ОБСЄ з початку перемир’я, яке оголосили 27 липня, зафіксувала на Донбасі 1052 порушення.

Учора на вибуховому пристрої біля Оріхового у Луганській області підірвалися три українські захисники. Вони отримали осколкові поранення різного ступеня важкості. Бійців доправили до лікувального закладу.