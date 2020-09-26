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З уламків АН-26, що впав біля Чугуєва, вилучили "чорні скриньки"

Голова Харківської обладміністрації Олексій Кучер сподівається, що вилучені бортові самописці будуть розшифровані найближчим часом.

З уламків АН-26, що впав біля Чугуєва, вилучили "чорні скриньки"
Фото: ДСНС України

Голова Харківської обладміністрації Олексій Кучер заявив, що з уламків АН-26, який зазнав катастрофи в Харківській області ввечері 25 вересня, дістали бортові самописці.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Наскільки мені відомо, бортові самописці вилучені, вони ще не досліджені. Я точно знаю, що за 45 секунд - хвилину перед падінням з керуючим пілотом спілкувався льотчик, вони обговорювали можливості посадки", - сказав Кучер.

Він висловив надію на те, що вилучені самописці будуть розшифровані найближчим часом.

Зазначається, що з місця катастрофи вже забирають уламки літака. Зараз там працює спецтехніка. Частини літака доставляють на територію військової частини в Чугуївському районі.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеродрому біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Літак виконував тренувальні польоти. На його борту було 27 осіб - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу. 

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 22 загиблих. Двом курсантам вдалося вижити в катастрофі. Згодом один з них помер в лікарні від важких травм - у нього було обпечені 90% тіла. Другий курсант В'ячеслав Золочевський - знаходиться у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості. 

За йго словами очільника Міноборони Андрія Тарана, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань. 

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Міноборони пообіцяло виплатити сім'ям загиблих по 1,5 млн грн допомоги.

Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби.

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