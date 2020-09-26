На Закарпатті чоловік, якого запідозрили у крадіжці автомобіля, під час обшуку стріляв у поліцейських

У Закарпатській області затримали чоловік, який під час обшуку стріляв у поліцейських. Про це повідомили на сайті обласної поліції.

Інцидент стався у селі Руські Комарівці біля Ужгорода.

"Група осіб викрала у місцевого жителя автомобіль марки ВАЗ-2105. Після звернення в поліцію оперативники встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом можуть бути причетні троє односельців потерпілого віком 53, 35 і 25 років", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські прийшли з обшуком до помешкання одного із них. 35-річний чоловік почав стріляти.

"За попередньою інформацією, кілька пострілів було здійснено з пневматичного пістолета, внаслідок чого отримав гематоми грудної клітки працівник роти поліції особливого призначення. Загрози його життю та здоров‘ю немає. Стрілка було негайно знешкоджено та затримано", - розповіли у поліції.

Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Окрім того, усім трьом фігурантам справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

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