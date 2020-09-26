Під Харковом розбився військовий літак (оновлено)
Під Харковом розбився військовий літак (оновлено)
«Об’єднані зусилля-2020»: всеохоплююча оборона, нова техніка та всебічна західна підтримка
«Об’єднані зусилля-2020»: всеохоплююча оборона, нова техніка та всебічна західна підтримка
В Харкові на Центральному ринку сталась масштабна пожежа
В Харкові на Центральному ринку сталась масштабна пожежа
Битва за «Мотор Січ»: оборонно-промисловий квест для Києва
Битва за «Мотор Січ»: оборонно-промисловий квест для Києва
Олег Филимонов: «Я предложу одесситам то, чего у них не было 29 лет»
Олег Филимонов: «Я предложу одесситам то, чего у них не было 29 лет»
В авіакатастрофі під Харковом загинули 26 із 27 осіб на борту (оновлено)
В авіакатастрофі під Харковом загинули 26 із 27 осіб на борту (оновлено)
У Києві під Олімпійським коледжем сталися сутички, госпіталізували тренера і двох студентів (оновлено)
У Києві під Олімпійським коледжем сталися сутички, госпіталізували тренера і двох студентів (оновлено)
Путіна висунули на Нобелівську премію миру
Путіна висунули на Нобелівську премію миру
Оксана Мовчан: "Ми були змушені продавати реформу кожному новому міністру охорони здоров'я заново"
Оксана Мовчан: "Ми були змушені продавати реформу кожному новому міністру охорони здоров'я заново"
ГоловнаСуспільствоПодії

На Закарпатті чоловік, якого запідозрили у крадіжці автомобіля, під час обшуку стріляв у поліцейських

Група осіб викрала у місцевого жителя ВАЗ-2105.

На Закарпатті чоловік, якого запідозрили у крадіжці автомобіля, під час обшуку стріляв у поліцейських
Фото: zk.npu.gov.ua

У Закарпатській області затримали чоловік, який під час обшуку стріляв у поліцейських. Про це повідомили на сайті обласної поліції.

Інцидент стався у селі Руські Комарівці біля Ужгорода.

"Група осіб викрала у місцевого жителя автомобіль марки ВАЗ-2105. Після звернення в поліцію оперативники встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом можуть бути причетні троє односельців потерпілого віком 53, 35 і 25 років", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські прийшли з обшуком до помешкання одного із них. 35-річний чоловік почав стріляти.

"За попередньою інформацією, кілька пострілів було здійснено з пневматичного пістолета, внаслідок чого отримав гематоми грудної клітки працівник роти поліції особливого призначення. Загрози його життю та здоров‘ю немає. Стрілка було негайно знешкоджено та затримано", - розповіли у поліції.

Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Окрім того, усім трьом фігурантам справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у центрі Харкова невідомі поранили жінку і втекли на її BMW. У місті ввели в дію поліцейську операцію "Сирена".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також