На Дніпропетровщині четверо зловмисників підірвали банкомат і вкрали майже 1 млн грн

На Дніпропетровщині поліцейські із застосуванням табельної зброї затримали учасників злочинного угруповання, які підірвали банкомат та викрали майже мільйон гривень.

Про це повідомила поліція області.

"Від поліції Сумщини надійшла оперативна інформація, що група осіб готується підірвати банкомат у Новомосковському районі. Поліцейські управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області затримали чотирьох чоловіків одразу після скоєння злочину. Ними виявились троє жителів міста Суми та мешканець Кам’янського району віком від 34 до 49 років", - йдеться у повідомленні.

Під час переслідування зловмисники чинили опір та протаранили службовий автомобіль КОРДу. Заблокувавши автомобіль втікачів, поліція затримала всіх чотирьох учасників злочину.

Під час огляду авто оперативники вилучили викрадені з банкомату касети із сумою близько 1 млн гривень, зброю та інші речові докази.

Також правоохоронці встановили, що затримані приїхали в область на двох автомобілях. Після підриву банкомату, вони залишили один автомобіль селищі поблизу місця злочину, а на другому намагалися втекти.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка).

Нагадаємо, у червні в Харківській області знову підірвали банкомат. Раніше, в середині квітня грабіжники підірвали банкомат у місті. Інцидент стався вночі на околиці міста. З банкомату викрали 1,978 млн гривень. Автомобіль зі злочинцями затримали через кілька годин. Їх повинні були перевірити на причетність до вибухів інших банкоматів у Харкові й інших містах України

У ніч на 26 квітня в Харкові знову підірвали банкомат. Аналогічний інцидент стався в середині травня.

Відзначимо, підриви банкоматів у Харкові і сусідніх населених пунктах тривають щонайменше з літа 2017 року.

21 липня у Подільському районі столиці вночі невідомі підірвали вуличний банкомат, забрали звідти касети з готівкою та втекли.