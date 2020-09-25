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Реконструкція мосту Патона в Києві коштуватиме близько 7 мдрд грн, повністю рух не перекриватимуть

На мосту Патона облаштують додаткову смугу, велодоріжки та нові бар'єри між напрямами руху.

Реконструкція мосту Патона в Києві коштуватиме близько 7 мдрд грн, повністю рух не перекриватимуть
Фото: Информатор

У Києві розпочнуть реконструкцію мосту Патона. Рух повністю не перекриватимуть.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Найближчим часом зможуть розпочати роботи з реконструкції моста Патона. Повністю рух не перекриватимуть. Місто отримало всі необхідні погодження від державних органів, щоб розпочати роботи", - йдеться в повідомленні.

Реконструкція коштуватиме близько 7 мільярдів гривень.

В КМДА заявили, що планом реконструкції передбачено:

  • заміну залізобетонної монолітної плити на сучасну - зі сталі. Це значно полегшить конструкцію мосту;
  • додаткову смугу руху. Загалом їх буде вісім;
  • ліквідацію реверсної смуга, через яку на мосту трапляється чимало ДТП;
  • встановлення сучасного бар’єрного огородження між напрямками руху;
  • облаштування велодоріжок; 

Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році. За цей час його ремонтували один раз. У 2004 році на мосту демонтували трамвайні колії і оновили дорожнє покриття. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках. Міст знаходиться в аварійному стані.

Нагадаємо, у 2019 стало відомо про те, що Інститут сталевих конструкцій імені Шимановського визнав стан мосту Патона критичним.

У 2020 році на мосту Патона заборонили проїзд вантажівкам, також планується вивести з експлуатації крайні смуги.

15 вересня Віталій Кличко підписав розпорядження "Про реставрацію з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро". Замовником робіт визначено КП "Київатодор", їх проводитимуть за бюджетні кошти. Очікується, що реставррація триватиме до 2025 року.

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