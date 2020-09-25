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​У Києві, який перейшов у жовту епідзону, за добу зафіксували 380 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок п'ятниці у столиці вже 21 045 підтверджених випадків захворювання.

​У Києві, який перейшов у жовту епідзону, за добу зафіксували 380 нових випадків коронавірусу
Фото: facebook/Кличко - мер

У Києві за минулу добу зафіксовано 380 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Київ повернувся до «жовтої зони» епідеміологічної небезпеки. Але говорити про те, що ситуація різко покращилася ми не можемо. За минулу добу в столиці – плюс 380 хворих. Дев'ятеро людей померли. Всього коронавірус забрав життя 342 киян", - сказав мер.

Так, станом на ранок п'ятниці у столиці вже 21 045 підтверджених випадків захворювання.

Захворіли 198 жінок віком від 18 до 83 років та 12 дівчаток від 4 місяців до 16 років, а також 153 чоловіка віком від 18 до 93 рокiв і 17 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли також 10 медиків.

Госпіталізували 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 96 людей. Всього коронавірус подолали 6 255 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 90, Дніпровському – 56, у Деснянському районі – 54 випадки.

"Кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації, в столиці не зменшується. Сьогодні в стаціонарах медзакладів лікуються 1045 хворих на коронавірус. Із них 21 дитина. 213 пацієнтів - у важкому стані. 307 отримують кисневу підтримку. 18 хворих - під апаратами ШВЛ", - додав Кличко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 3565 нових випадків COVID-19, 1675 пацієнтів одужали. Найбільша кількість захворювання зафіксована у Києві (380), а також у Харківській (297) та Тернопільській (245) областях.

24 вересня в Україні оновили епідемічні зони, Київ перейшов у жовту. Нове зонування почне діяти з 28 вересня.

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