Від початку пандемії від коронавірусу померли 333 киянина

У столиці вже 20 665 підтверджених випадки ковіду.

Від початку пандемії коронавірус забрав життя 333 киян. За минулу добу в столиці зафіксовані три летальні випадки ковіду.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За минулу добу коронавірус виявили у 330 киян. На сьогодні в столиці вже 20 665 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Захворіли, зокрема, 13 медиків.

До лікарень столиці 23 вересня госпіталізували 38 пацієнтів. Одужала за минулу добу 116 людей. Усього коронавірус подолали 6159 мешканців Києва.

Найбільше випадків коронавірусного захворювання 23 вересня виявили в Дарницькому (60), Деснянському (51) і Дніпровському (44 випадки) районах.

Напередодні повідомляли про 307 нових випадків COVID-19 у Києві. Захворіли, в тому числі, 37 дітей. П'ятеро хворих померли.

Очільник МОЗ 24 вересня повідомив про другу дитячу смерть від ковіду.