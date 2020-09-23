За добу в Україні виявили 3497 нових хворих на ковід, з них понад 400 – на Харківщині

За минулу добу 22 вересня в Україні лабораторно підтвердили ще 3497 нових захворілих коронавірусом.

Померли ще 63 людини, одужали - 1769. Загальна кількість захворілих склала 184 734, летальних випадків - 3705, тих, хто одужав - 81 670. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії РНБО.

Рекордсменом за кількістю нових хворих стала Харківщина - там підтвердили 403 випадки інфікування. У Тернопільській області підтвердили 337 випадків інфікування.

У Києві захворіли ще 307 людей, в Одеській області - 287, на Львівщині - 252.

Найменша кількість нових хворих (19) - у Кіровоградській області.

Нагадаємо, що рекордною добовою захворюваностю для України є показник 16 вересня - 3548 нових інфікованих.

За слвами міністра охорони здоров'я, максимальна кількість ліжок, яку в українських лікарнях можна відвести для лікування хворих на коронавірус, складає 50-52 000. Нині виділено вже 36 000, МОЗ хоче збільшити цю кількість ще на 16 тис. Докладніше про це читайте у інтерв'ю LB.ua з очільником МОЗ.