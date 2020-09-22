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Кількість померлих від коронавірусу в США перевищила 200 тисяч

На сьогодні кількість смертей в цій країні продовжує зростати. 

Кількість померлих від коронавірусу в США перевищила 200 тисяч
Фото: EPA/UPG

У Сполучених Штатах кількість летальних випадків, викликаних ускладненнями від COVID-19, перевищила позначку у 200 тисяч осіб.

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що ця цифра була верхньою межею у діапазоні кількості летальних випадків, утримання в якому, як заявив президент Дональд Трамп у березні, свідчило би, що його адміністрація "зробила дуже гарну роботу", захищаючи американців від коронавірусу.

На сьогодні кількість смертей в цій країні продовжує зростати. Щоденно в США від коронавірусу помирають в середньому понад 800 людей на день. На сьогодні в країні досі немає затвердженого лікування або вакцини для боротьби з пандемією.

За прогнозом американського Інституту метрики та оцінювання в системі охорони здоров’я (IHME) при Вашингтонському університеті смертність від COVID-19 в США до кінця року може досягти позначки у 410 000.

Нагадаємо, у Великій Британії через коронавірус з четверга вводять нові обмеження, які можуть тривати протягом 6 місяців.

раніше канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що в країні почалася друга хвиля коронавірусу після того, як в Австрії різко зросла захворюваність. 

Влада Вірменії оголосила карантин на всій території країни до 11 січня 2021 року.

Уряд Ізраїлю 13 вересня схвалив введення тритижневої загальнонаціональної ізоляції для стримування поширення коронавірусу.

Влада Мадрида оголосила про запровадження нових обмежувальних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

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