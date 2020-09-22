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Максимальна кількість ліжок у лікарнях, які можна розгорнути під ковід, складає 50-52 тис., - Степанов

Якщо і їх не вистачатиме, МОЗ може розглянути розгортання ліжок на стадіонах. 

Максимальна кількість ліжок у лікарнях, які можна розгорнути під ковід, складає 50-52 тис., - Степанов
Фото: Макс Требухов

Максимальна кількість ліжок, яку в українських лікарнях можна відвести для лікування хворих на коронавірус, складає 50-52 000.

Нині виділено вже 36 000, МОЗ хоче збільшити цю кількість ще на 16 тис. Про це у інтерв'ю LB.ua повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Коли переобладнується лікарня, то змінюються маршрути пацієнта. Ми чітко знаємо, в якому регіоні як ми можемо змінити маршрут. Щоб там було кардіологічне відділення, куди можна привезти хворих, і так далі. Тому ми і кажемо, що максимальна кількість ліжок, яку можемо розгорнути під ковід, це 50-52 000. Більше не можна. А оці всі фантазії, що можна десь розгорнути ліжка… Я ж кажу, що в нас в країні багато фантазьорів", - заявив він.

Степанов додав, що в Україні нема потреби розгортати польові госпіталі, як це робилося в інших країнах.

"Якщо в нас заповняться всі ліжка, які відведені під ковід, то можемо розглянути питання, на яких стадіонах нам ургентно розгортати ліжка. Але це буде дуже тимчасова міра", - відзначив він.

Степанов підкреслив, що кількість заповнених ліжок є найбільш критичним показником.

"Тому що це показник того, чи здатні ми надавати медичну допомогу. Здатність, звичайно, обмежена", - додав він.

Нагадаємо, про необхідність підготовки ще 15 тис. ліжок для хворих на коронавірус Степанов повідомив ще 7 вересня. На той час було розгорнуто 35 тис. місць для таких пацієнтів.

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