До послаблення карантину в Україні готові тільки дві області

Решта не відповідають показнику кількості нових хворих на 100 тис. населення.

Тільки дві області України - Кіровоградська та Херсонська - готові до послаблення карантину.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

Епідемічна обстановка в усіх інших областях та Києві не дозволяє послабити обмеження через показник захворюваності за 14 днів на 100 тис. населення.

Найбільше перевищення зафіксовано в Тернопільській області - 390,9 при нормі менше 40 захворілих на 100 тис.

На другому місці за кількістю нових інфікованих Чернівецька область (210) на третьому - Київ (151,2).

Нагадаємо, що з 21 вересня діє оновлений розподіл на карантинні зони. До червоної зони віднесено місто Чоп Закарпатської області; Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області; місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області; місто Славута та Волочиський район Хмельницької області; місто Канів Черкаської області; Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області; місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.