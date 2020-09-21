За добу в Україні зафіксували 2 675 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 21 вересня в Україні зафіксовано 178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 583 летальні, 78 184 пацієнти одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу зафіксовано 2 675 нових випадків.
Загалом проведено 2 058 638 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 672 пацієнти.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область - 5 322 випадки;
- Волинська область - 6 936 випадків;
- Дніпропетровська область - 4 118 випадків;
- Донецька область - 2 480 випадків;
- Житомирська область - 5 059 випадків;
- Закарпатська область - 9 189 випадків;
- Запорізька область - 2 934 випадки;
- Івано-Франківська область - 12 538 випадків;
- Кіровоградська область - 993 випадки;
- м. Київ - 19 758 випадків;
- Київська область - 7 880 випадків;
- Львівська область - 18 518 випадків;
- Луганська область - 759 випадків;
- Миколаївська область - 2 551 випадок;
- Одеська область - 11 610 випадків;
- Полтавська область - 1 534 випадки;
- Рівненська область - 11 242 випадки;
- Сумська область - 3 117 випадків;
- Тернопільська область - 11 439 випадків;
- Харківська область - 15 133 випадки;
- Херсонська область - 818 випадків;
- Хмельницька область - 4 823 випадки;
- Чернівецька область - 13 165 випадків;
- Черкаська область - 3 096 випадків;
- Чернігівська область - 3 341 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на ранок 21 вересня в світі зареєстрували 249 164 нові випадки захворювання. Україна вийшла на друге місце у Європі за добовою смертністю від COVID-19.