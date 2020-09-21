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За добу в Україні зафіксували 2 675 нових випадків COVID-19

За добу одужали 672 пацієнти.

За добу в Україні зафіксували 2 675 нових випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 21 вересня в Україні зафіксовано 178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 583 летальні, 78 184 пацієнти одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За добу зафіксовано 2 675 нових випадків.

Загалом проведено 2 058 638 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 672 пацієнти.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область - 5 322 випадки;
  • Волинська область - 6 936 випадків;
  • Дніпропетровська область - 4 118 випадків;
  • Донецька область - 2 480 випадків;
  • Житомирська область - 5 059 випадків;
  • Закарпатська область - 9 189 випадків;
  • Запорізька область - 2 934 випадки;
  • Івано-Франківська область - 12 538 випадків;
  • Кіровоградська область - 993 випадки;
  • м. Київ - 19 758 випадків;
  • Київська область - 7 880 випадків;
  • Львівська область - 18 518 випадків;
  • Луганська область - 759 випадків;
  • Миколаївська область - 2 551 випадок;
  • Одеська область - 11 610 випадків;
  • Полтавська область - 1 534 випадки;
  • Рівненська область - 11 242 випадки;
  • Сумська область - 3 117 випадків;
  • Тернопільська область - 11 439 випадків;
  • Харківська область - 15 133 випадки;
  • Херсонська область - 818 випадків;
  • Хмельницька область - 4 823 випадки;
  • Чернівецька область - 13 165 випадків;
  • Черкаська область - 3 096 випадків;
  • Чернігівська область - 3 341 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок 21 вересня в світі зареєстрували 249 164 нові випадки захворювання. Україна вийшла на друге місце у Європі за добовою смертністю від COVID-19.

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