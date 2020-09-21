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Україна вийшла на друге місце у Європі за добовою смертністю від COVID-19

Станом на ранок 21 вересня в світі зареєстрували 249 164 нові випадки захворювання.

Україна вийшла на друге місце у Європі за добовою смертністю від COVID-19
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 21 вересня в світі зареєстрували 249 164 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу - 3 891 осіб.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Усього у світі зафіксовано 31 240 113 випадків інфікування. Від ускладнень померли вже 965 066 осіб. Успішно подолали хворобу і вилікувалися 22,8 млн чоловік.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень  - США, Індія, Бразилія, Росія і Перу.

Україна знаходиться на 25-му місці цього рейтингу, та вийшла на друге місце серед країн Європи за добовим показником 19 вересня. На першому місці за добовою смертністю в Єропі - РФ. 

Нагадаємо,  впродовж 19 вересня в Україні коронавірус виявили у 2966 осіб, одужали - 758. Найбільше нових випадків інфікування підтвердили у Харківській області (424) та Києві (343).

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