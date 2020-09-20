Від коронавірусу у Хмельницькій області помер працівник Збройних сил

Це десятий летальний випадок в армії, пов’язаний з ковідом.

У Хмельницькій області від коронавірусу помер працівник Збройних сил. Це десятий летальний випадок, пов’язаний з ковідом. Про це повідомили у командуванні медичних сил ЗСУ.

З 16 вересня чоловік перебував на лікуванні у центральній районній лікарні. 18 вересня його стан погіршився, тому підключили до апарату ШВЛ. 19 вересня чоловік помер.

Станом на 20 вересня, в українській армії коронавірусом хворіють 709 людей. 1762 військових вже одужали.

За минулу добу в ЗСУ зареєстрували 37 нових випадки захворювання.

Нагадаємо, 15 вересня від коронавірусу помер військовослужбовець з Івано-Франківської області.

Загалом жертвами ковіду в Україні стали вже 3557 осіб.