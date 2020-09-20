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Від коронавірусу у Хмельницькій області помер працівник Збройних сил

Це десятий летальний випадок в армії, пов’язаний з ковідом.

Від коронавірусу у Хмельницькій області помер працівник Збройних сил
Фото: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic

У Хмельницькій області від коронавірусу помер працівник Збройних сил. Це десятий летальний випадок, пов’язаний з ковідом. Про це повідомили у командуванні медичних сил ЗСУ.

З 16 вересня чоловік перебував на лікуванні у центральній районній лікарні. 18 вересня його стан погіршився, тому підключили до апарату ШВЛ. 19 вересня чоловік помер. 

Станом на 20 вересня, в українській армії коронавірусом хворіють 709 людей. 1762 військових вже одужали.

За минулу добу в ЗСУ зареєстрували 37 нових випадки захворювання. 

Нагадаємо, 15 вересня від коронавірусу помер військовослужбовець з Івано-Франківської області.

Загалом жертвами ковіду в Україні стали вже 3557 осіб.

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