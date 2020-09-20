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Штраф за порушення самоізоляції у Британії підвищили до $13 тис.

У країні оголосили про початок другої хвилі коронавірусу.

Штраф за порушення самоізоляції у Британії підвищили до $13 тис.
Фото: mk-london.co.uk

Уряд Великобританії підвищив до 10 тисяч фунтів стерлінгів (близько $ 13 тис.) розмір штрафу за порушення самоізоляції, пов'язаної з коронавірусом. Про це пише BBC.

З 28 вересня особи, чий тест на коронавірус виявиться позитивним, а також ті, хто контактував із хворими на ковід, зобов'язані самоізолюватись під загрозою штрафу.

Нові антивірусні заходи також включають одноразову виплату підтримки в розмірі 500 фунтів стерлінгів особам з низькими доходами і штрафи для роботодавців, які карають співробітників, що пішли на самоізоляцію.

Нагадаємо, у п'ятницю прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в країні починається друга хвиля епідемії. При цьому він запевнив, що влада не планує вводити другий локдаун.

Загалом у Британії зафіксовано майже 386 тис. випадків зараження. У суботу вірус підтвердився у майже 4,5 тис. людей. При цьому тиждень тому в країні фіксували близько 3000 нових інфікованих щодоби. Місяць тому - по 2500 осіб. 

Від початку спалаху на території Сполученого королівства від наслідків зараження вірусом померли понад 41,5 тис. людей.

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