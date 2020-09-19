Росія проведе у Чорному морі випробування нового корабля з крилатими ракетами

Ракети призначені для ураження морських і берегових цілей.

Росія повідомила про початок випробувань у Чорному морі малого корабля "Грайворон" з крилатими ракетами "Калібр". Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на пресслужбу флоту.

"Ракетний корабель, побудований для Чорноморського флоту, здійснює перший вихід у Чорне море для проходження заводських ходових випробувань. Цей корабель стане четвертим малим ракетним кораблем з крилатими ракетами "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що призначення корабля - охорона та захист економічної зони держави. На кораблі будуть перевіряти роботу систем обладнання та мореплавні характеристики.

У російському флоті повідомили, що "Грайворон" - багатоцільовий корабель, оснащений сучасними зразками артилерійського, ракетного, протидиверсійного, зенітного та радіотехнічного озброєння. Це восьмий корабель серії "Буян-М".

Кораблі цього проєкту мають збільшену водотоннажність і обладнані високоточною ракетною зброєю великої дальності, яка призначена для ураження морських і берегових цілей.

Нагадаємо, на початку серпня навчання у Чорному морі провел військово-морські та повітряні сили США.