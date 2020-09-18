США заборонили WeChat та TikTok з 20 вересня

У Мінторгівлі наголошують, що використання цих програм загрожує національній безпеці, економіці та зовнішній політиці.

Міністерство торгівлі США з 20 вересня заборонило транзакції через мобільні додатки WeChat та TikTok, згідно з указом президента Дональда Трампа.

Про це повідомляється на сайті відомства.

У Мінторгівлі США наголошують, що використання цих програм загрожує національній безпеці, економіці та зовнішній політиці.

"Заборона додатків захищатиме користувачів у США, усуваючи доступ до цих програм і значно зменшивши їх функціональність", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хоча загрози WeChat і TikTok не однакові, проте вони схожі, оскільки обидва додатки збирають велику кількість даних користувачів, у тому числі - мережеву активність, місцезнаходження та історії перегляду і пошуку.

Нагадаємо, 7 серпня Трамп підписав укази, які забороняють будь-які транзакції з компаніями ByteDance і Tencent (власник месенджера WeChat) в США. Акти вступлять в силу через 45 днів після публікації.

Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів, Міноборони, а також адміністрація транспортної безпеки США вже заборонили своїм співробітникам використовувати TikTok на службових телефонах. Офіційний Вашингтон хоче з'ясувати, чи передає сервіс зібрані дані владі КНР. Представники TikTok неодноразово відкидали подібні припущення.

Раніше президент США погрожував заборонити використання TikTok в країні, якщо сервіс не продадуть американській компанії до 15 вересня. Про придбання соцмережі вів переговори концерн Microsoft, однак власник TikTok відмовився продавати Microsoft американську частину соцмережі