Помер автор книги "Форрест Гамп" Вінстон Грум

Американський прозаїк, автор книги "Форрест Гамп" Вінстон Грум помер у Сполучених Штатах у віці 77 років.

Про причини смерті інформації немає, передає Associated Press.

Губернатор штату Алабама Кей Айві написав у твіттері про смерть Грума у четвер, 17 вересня, назвавши його одним із "найобдарованіших письменників штату".

"Хоча його пам'ятатимуть за створення "Форреста Гампа", Вінстон Грум був талановитим журналістом і відомим автором американської історії. Наші серця і молитви разом з його сім'єю", - цитує CNN Кея Айві.

Карін Вільсон, мер рідного міста письменника Фейрхоуп, штат Алабама, сказала CNN, що сім'я Грума не повідомила деталей.

Грум закінчив університет штату Алабама в 1965 році, потім чотири роки прослужив в армії США, брав участь у війні у В'єтнамі. Після повернення був репортером Washington Star.

Роман "Форрест Гамп" був опублікований 1986 року. У ньому розповідається історія розумово відсталого американця, який стає свідком ключових моментів історії XX століття. Книга була екранізована 1994-го режисером Робертом Земекісом. Головного героя зіграв Том Генкс, за цю роль він отримав "Оскар". Загалом стрічка завоювала шість нагород Американської кіноакадемії і низку інших премій, серед яких "Золотий глобус" і BAFTA. При бюджеті $55 млн фільм зібрав у прокаті близько $700 млн.

Окрім "Форреста Гампа" Вільям Грум писав наукові праці на різні теми, в тому числі про громадянську війну в Америці. Його книжка "Розмови з ворогом" про війну у В'єтнамі була фіналістом Пулітцерівської премії 1984 року.