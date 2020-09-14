Наступного року почнеться масштабна реставрація культурних об’єктів, - Мінкульт

"Старт має відбутися наступного року. Цього року ми будемо насамперед реагувати на аварійні ситуації".

Розпочати реставрацію культурних об'єктів у Міністерстві культури та інформаційної політики планують у 2021 році. У 2020-му займатимуться аварійними ситуаціями.

Про це повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

"Старт має відбутися наступного року. Цього року ми будемо насамперед реагувати на аварійні ситуації", - розповів міністр.

Відбір проводитиметься за трьома основними критеріями: статус об’єкта (перевага – фігурантам списку ЮНЕСКО або кандидатам до нього), стан об’єкта (аварійний або незадовільний), а також його привабливість для туристів.

"Ми найближчим часом будемо обирати експертну групу, яка буде збирати заявки на цю реставрацію.

Це не тільки об’єкти, які знаходяться на балансі Міністерства культури, а й об’єкти, які будуть подавати нам обласні регіональні органи влади", - сказав Ткаченко.

В інтерв'ю "Українській правді" Ткаченко також розповів, що програма "Велика реставрація" передбачає перетворення цих об’єктів на об’єкти туристичної атракції.

"Велика реконструкція – це не просто реставрація, це розвиток державно-приватного партнерства, це гроші та інвестиції для, наприклад, замків, які можуть провести цю реставрацію, наповнити свої зали експозиціями, новими гідами і стати туристичними атракціями для людей, тобто запрацювати з іншою капіталізацією", - пояснив міністр.

Програма триватиме чотири роки. У Мінкульті прогнозують, що на це потрібно 55 млрд грн. Хоча цієї суми може бути замало.

Нагадаємо, Національний художній музей України не може відкритися через брак коштів на ремонт після обвалу кесона. Ткаченко ще місяць тому обіцяв запустити процедуру виділення необхідних коштів, однак НХМУ досі нічого не отримав.