Disney розкритикували за зйомки стрічки "Мулан" у китайській провінції Синьцзян

Кінокомпанія Disney піддалася критиці через зйомки нового фільму "Мулан" в провінціях Китаю, де влада звинувачується в порушеннях прав людини.

Фінальні титри висловлюють подяку Агентству державної безпеки в провінції Синьцзян, де, за деякими даними, в так званих таборах перебувають близько мільона людей, переважно - уйгурів-мусульман. Про це пише BBC.

Стрічці вже раніше оголошували бойкот після того, як головна акторка підтримала придушення протестів у Гонконзі.

Кінокомпанія поки не прокоментувала ні вибір локації, ні подяку Агентству безпеки провінції. У Китаї ж заявили, що табори необхідні для підвищення безпеки.

Mulan specifically thank the publicity department of CPC Xinjiang uyghur autonomous region committee in the credits.



You know, the place where the cultural genocide is happening.



They filmed extensively in Xinjiang, which the subtitles call “Northwest China”#BoycottMulan pic.twitter.com/mba3oMYDvV — Jeannette Ng 吳志麗 (@jeannette_ng) September 7, 2020

Новий фільм "Мулан" є одним з найбільших релізів цього року. Це ремейк анімаційного фільму 1998 року, головною героїнею якого є дівчина, яка займає місце свого батька в армії.

Експерт з питань КНР Адріан Зенц повідомив BBC, що Бюро суспільної безпеки в Турфані відповідає за організацію таборів "перевиховання" для уйгурів. А відділ реклами комітету району Синьцзян-Уйгурської автономії, якому також в титрах дякувала компанія Disney, відповідає за державну пропаганду.

Уйгури - це тюркський корінний народ Східного Туркестану, нині входить в Синьцзян-Уйгурську автономію Китаю.

Нагадаємо, що в 2018 році Human Rights Watch оприлюднили доповідь про дискримінацію та переслідування мусульманського населення Синьцзян. В організації заявили, що влада необґрунтовано затримує уйгурів та примушує їх жити у виховних таборах і тюрмах.