Disney розкритикували за зйомки стрічки "Мулан" у китайській провінції Синьцзян

Кінокомпанія Disney піддалася критиці через зйомки нового фільму "Мулан" в провінціях Китаю, де влада звинувачується в порушеннях прав людини.
Фінальні титри висловлюють подяку Агентству державної безпеки в провінції Синьцзян, де, за деякими даними, в так званих таборах перебувають близько мільона людей, переважно - уйгурів-мусульман. Про це пише BBC.
Стрічці вже раніше оголошували бойкот після того, як головна акторка підтримала придушення протестів у Гонконзі.
Кінокомпанія поки не прокоментувала ні вибір локації, ні подяку Агентству безпеки провінції. У Китаї ж заявили, що табори необхідні для підвищення безпеки.
Mulan specifically thank the publicity department of CPC Xinjiang uyghur autonomous region committee in the credits.— Jeannette Ng 吳志麗 (@jeannette_ng) September 7, 2020
You know, the place where the cultural genocide is happening.
They filmed extensively in Xinjiang, which the subtitles call “Northwest China”#BoycottMulan pic.twitter.com/mba3oMYDvV
Новий фільм "Мулан" є одним з найбільших релізів цього року. Це ремейк анімаційного фільму 1998 року, головною героїнею якого є дівчина, яка займає місце свого батька в армії.
Експерт з питань КНР Адріан Зенц повідомив BBC, що Бюро суспільної безпеки в Турфані відповідає за організацію таборів "перевиховання" для уйгурів. А відділ реклами комітету району Синьцзян-Уйгурської автономії, якому також в титрах дякувала компанія Disney, відповідає за державну пропаганду.
Уйгури - це тюркський корінний народ Східного Туркестану, нині входить в Синьцзян-Уйгурську автономію Китаю.
Нагадаємо, що в 2018 році Human Rights Watch оприлюднили доповідь про дискримінацію та переслідування мусульманського населення Синьцзян. В організації заявили, що влада необґрунтовано затримує уйгурів та примушує їх жити у виховних таборах і тюрмах.