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Disney розкритикували за зйомки стрічки "Мулан" у китайській провінції Синьцзян

Кінокомпанія висловила подяку офіційним органам, які, ймовірно, причетні до порушення прав людей. 

Disney розкритикували за зйомки стрічки "Мулан" у китайській провінції Синьцзян
Фото: Film

Кінокомпанія Disney піддалася критиці через зйомки нового фільму "Мулан" в провінціях Китаю, де влада звинувачується в порушеннях прав людини.

Фінальні титри висловлюють подяку Агентству державної безпеки в провінції Синьцзян, де, за деякими даними, в так званих таборах перебувають близько мільона людей, переважно - уйгурів-мусульман. Про це пише BBC.

Стрічці вже раніше оголошували бойкот після того, як головна акторка підтримала придушення протестів у Гонконзі.

Кінокомпанія поки не прокоментувала ні вибір локації, ні подяку Агентству безпеки провінції. У Китаї ж заявили, що табори необхідні для підвищення безпеки.

Новий фільм "Мулан" є одним з найбільших релізів цього року. Це ремейк анімаційного фільму 1998 року, головною героїнею якого є дівчина, яка займає місце свого батька в армії.

Експерт з питань КНР Адріан Зенц повідомив BBC, що Бюро суспільної безпеки в Турфані відповідає за організацію таборів "перевиховання" для уйгурів. А відділ реклами комітету району Синьцзян-Уйгурської автономії, якому також в титрах дякувала компанія Disney, відповідає за державну пропаганду.

Уйгури - це тюркський корінний народ Східного Туркестану, нині входить в Синьцзян-Уйгурську автономію Китаю.

Нагадаємо, що в 2018 році Human Rights Watch оприлюднили доповідь про дискримінацію та переслідування мусульманського населення Синьцзян. В організації заявили, що влада необґрунтовано затримує уйгурів та примушує їх жити у виховних таборах і тюрмах.

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