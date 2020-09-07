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Довженко-Центр покаже перший білоруський авангардний фільм

10 вересня в Центрі відкриється сезон.

Довженко-Центр покаже перший білоруський авангардний фільм
Фото: Довженко-центр

10 вересня о 19:30 в Довженко-Центрі в рамках програми КОЛО ДЗИҐИ відбудеться показ фільму “У агні народжаная” (БРСР, 1929) у живому супроводі групи Relikt з Білорусі. 

Як зазначають організатори, зазвичай на КОЛО ДЗИҐИ Довженко-Центр показує українське німе кіно у супроводі сучасної музики. Та цього року зробить виняток і покаже білоруський фільм. "Цей показ – акт солідарності з білоруським народом у його боротьбі за свободу", – пишуть вони.

"Для нас принципово важливо показати “У агні народжаная” саме зараз, коли білоруси відчайдушно борються за свободу і демократію, гучно заявляючи про своє право власноруч творити своє майбутнє – без тиранів і диктаторів, без насильства і брехні, в ім'я людини і її невідчужуваних прав. Ми вражені, з яким тактом, благородством і солідарністю білоруський народ відстоює свої права і всім серцем підтримуємо його в цій боротьбі. Живе Білорусь!” – коментує подію генеральний директор Довженко-Центру Іван Козленко.

Національний епос, яким замислювався фільм "У агні народжаная" (У вогні народжена), мав для білоруського кіно те саме значення, що й "Звенигора" Довженка для українського. Завдяки йому в Білорусі з’явився національний кінематограф. 

Недовгий період "коренізації", оголошений більшовиками 1923 року, спричинив і в Білорусі культурний вибух. Завдяки динамічному монтажу, незвичним ракурсам зйомки, подвійним експозиціям, нелінійному наративу "У агні народжаная" увійшов в історію як чи не єдиний білоруський авангардний фільм. 

Музику до фільму написала Relikt – білоруський гурт, що грає в жанрах артрок, фолкрок. У 2019 році Relikt випустив альбом, у який увійшов десяток білоруських народних пісень, зібраних з різних куточків країни.  

У цілому 10 вересня, у день народження Олександра Довженка, у Довженко-центрі відбудеться відкриття нового сезону. Окрім кінопоказу, заплановані екскурсія виставкою кіноплакатів, діджей-сет і аудіовізуальний перформанс. Деталі – на сторінці події у фейсбуці.

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