Фестиваль короткометражного кіно Wiz-Art відбудеться у двох форматах

Покази проходитимуть як онлайн, так і офлайн.

Фестиваль короткометражного кіно Wiz-Art, який відбудеться у Львові в 13-й раз, пройде з 7 по 13 вересня у новому форматі.

Як повідомляють організатори, у Львові відбудуться звичайні покази фільмів офлайн, але програма буде доступна також онлайн для глядачів з усієї України.

До конкурсних програм куратори фестивалю відібрали 30 фільмів: 12 стрічок – до програми Національного конкурсу та ще 18 – до Міжнародної конкурсної програми.

Окрім того, на цьогорічному фестивалі є п'ять спеціальних позаконкурсних програм: «От халепа! Comedy Shorts», «Дівчата-бунтарки», «Мистецтво – це політика!», «Нічні фільми про відверте», «Місто vs. Людина: урбан шортс» та «Диваки у світі див».

Також глядачі фестивалю можуть переглянути фільми-переможці 10 європейських фестивалів та долучитися до обрання найкращого європейського короткометражного фільму року. У 2019-му Wiz-Art став одним з десяти фестивалів-засновників Європейської глядацької нагороди.

Ще чотири підбірки формують блок про те, як це бути тут і зараз. Це підбірки, які розкривають суть цьогорічного слогану фестивалю: «Я з тобою. Мистецтво жити», «Свята нерівність», «Відтінки любові» та «Опір системі».

Три покази відбудуться у партнерстві з європейськими кіношколами – туди відібрали фільми з Берліну, Києва та Лодзі.

Окремо відбудеться кінопоказ Ukrainian Directors on Quarantine – на прохання Wiz-Art п'ятеро українських режисерів та режисерок зняли фільми-рефлексії про карантин.

Деталі програми – на сайті фестивалю.