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Гран-прі 49-го кінофестивалю "Молодість" отримали два фільми

29 серпня відбулась церемонія закриття фестивалю.

Гран-прі 49-го кінофестивалю "Молодість" отримали два фільми
Фото: Facebook / Molodist Kyiv International Film Festival

Гран-прі кінофестивалю "Молодість", який закрився в суботу, отримали два фільми: "Особливі прикмети" Фернанди Валадес та "Твій хід" Міріам Верро.

Переможцем національного конкурсу короткометражних фільмів стала стрічка "Схрон" Оксани Войтенко.

Список лауреатів фестивалю:

Основний конкурс

  • Гран-прі: "Особливі прикмети", Фернанда Валадес, та "Твій хід", Міріам Верро.
  • Приз глядацьких симпатій - "Двоє", Філіппо Менеґетті;
  • Найкращий повнометражний дебют - "Мій ранковий сміх", Марко Джорджевіч;
  • Спеціальний диплом журі - "Цілковито нормальна родина", Малу Рейманн;
  • Спеціальний диплом журі - "Біг дітей", Барбара Отт;
  • Найкращий короткометражний фільм - "Бульмастиф", Анастасія Буковська;
  • Спеціальний диплом журі - "Серед мигдалевих дерев", Марі Лєфлок;
  • Спеціальний диплом журі - "Святковий день", Софія Бост,;
  • Найкращий студентський фільм - "Добраніч", Ентоні Нті;
  • Спеціальний диплом журі - "Еллі", Вів'єн Гартманн;
  • Спеціальний диплом журі - "Душенька", Барбара Рупік.

Відзнаки спеціальних журі:

  • Студентський фільм - "Еллі, Вів'єн Гартманн";
  • Короткометражний фільм - "Бульмастиф", Анастасія Буковська;
  • Повнометражний фільм - "Пісня без назви", Меліна Леон;
  • Журі FIPRESCI - "Двоє, Філіппо Менеґетті".

Національний конкурс

  • Переможець Національного конкурсу - "Схрон", Оксана Войтенко;
  • Спеціальний диплом журі - "Бульмастиф", Анастасія Буковська;
  • Спеціальний диплом журі - "Прощавай, Свєто", Настя Канарьова;
  • Спеціальний диплом журі - "Врятуйте мене, лікарю!", Дмитро Грешко.

Molodist Teen Screen

  • Переможець програми Molodist Teen Screen - "Щ – це щастя", Джон Шиді;
  • Спеціальний диплом журі за найкращу роль - "Оскар і Ліллі: Там, де нас ніхто не знає", Араш Т. Ріагі;
  • Спеціальний диплом журі за сценарій - "Клуб потворних дітей", Йонатан Елберс.

Сонячний зайчик:

  • Переможець програми «Сонячний зайчик» - "Суховій", Даніел Ноласку;
  • Спеціальний диплом журі - "Без образ", Фараз Шаріат;
  • Спеціальний диплом журі - "Лінґва франка", Ізабель Сандовал.

Інші нагороди:

  • "Золотий Скіфський олень" за внесок у світове кіномистецтво отримав Робер Оссейн.
  • Переможець міжнародного пітчинґу Boat Meeting - "Герой нашого часу", Мірак Атабей, Туреччина.
  • Спеціальна відзнака журі Boat Meeting - "Нижній горизонт", Жанна Озірна, Ірина Ковальчук, Україна.

Нагадаємо, через пандемію Covid-19 "Молодість" перенесли з кінця травня на кінець серпня. Покази відбувались як онлайн, так і офлайн. Фільмом-закриттям фестивалю стала документальна стрічка Ірини Цілик "Земля блакитна наче апельсин". 

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