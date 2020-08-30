Гран-прі 49-го кінофестивалю "Молодість" отримали два фільми

Гран-прі кінофестивалю "Молодість", який закрився в суботу, отримали два фільми: "Особливі прикмети" Фернанди Валадес та "Твій хід" Міріам Верро.

Переможцем національного конкурсу короткометражних фільмів стала стрічка "Схрон" Оксани Войтенко.

Список лауреатів фестивалю:

Основний конкурс

Гран-прі: "Особливі прикмети", Фернанда Валадес, та "Твій хід", Міріам Верро.

Приз глядацьких симпатій - "Двоє", Філіппо Менеґетті;

Найкращий повнометражний дебют - "Мій ранковий сміх", Марко Джорджевіч;

Спеціальний диплом журі - "Цілковито нормальна родина", Малу Рейманн;

Спеціальний диплом журі - "Біг дітей", Барбара Отт;

Найкращий короткометражний фільм - "Бульмастиф", Анастасія Буковська;

Спеціальний диплом журі - "Серед мигдалевих дерев", Марі Лєфлок;

Спеціальний диплом журі - "Святковий день", Софія Бост,;

Найкращий студентський фільм - "Добраніч", Ентоні Нті;

Спеціальний диплом журі - "Еллі", Вів'єн Гартманн;

Спеціальний диплом журі - "Душенька", Барбара Рупік.

Відзнаки спеціальних журі:

Студентський фільм - "Еллі, Вів'єн Гартманн";

Короткометражний фільм - "Бульмастиф", Анастасія Буковська;

Повнометражний фільм - "Пісня без назви", Меліна Леон;

Журі FIPRESCI - "Двоє, Філіппо Менеґетті".

Національний конкурс

Переможець Національного конкурсу - "Схрон", Оксана Войтенко;

Спеціальний диплом журі - "Бульмастиф", Анастасія Буковська;

Спеціальний диплом журі - "Прощавай, Свєто", Настя Канарьова;

Спеціальний диплом журі - "Врятуйте мене, лікарю!", Дмитро Грешко.

Molodist Teen Screen

Переможець програми Molodist Teen Screen - "Щ – це щастя", Джон Шиді;

Спеціальний диплом журі за найкращу роль - "Оскар і Ліллі: Там, де нас ніхто не знає", Араш Т. Ріагі;

Спеціальний диплом журі за сценарій - "Клуб потворних дітей", Йонатан Елберс.

Сонячний зайчик:

Переможець програми «Сонячний зайчик» - "Суховій", Даніел Ноласку;

Спеціальний диплом журі - "Без образ", Фараз Шаріат;

Спеціальний диплом журі - "Лінґва франка", Ізабель Сандовал.

Інші нагороди:

"Золотий Скіфський олень" за внесок у світове кіномистецтво отримав Робер Оссейн.

Переможець міжнародного пітчинґу Boat Meeting - "Герой нашого часу", Мірак Атабей, Туреччина.

Спеціальна відзнака журі Boat Meeting - "Нижній горизонт", Жанна Озірна, Ірина Ковальчук, Україна.

Нагадаємо, через пандемію Covid-19 "Молодість" перенесли з кінця травня на кінець серпня. Покази відбувались як онлайн, так і офлайн. Фільмом-закриттям фестивалю стала документальна стрічка Ірини Цілик "Земля блакитна наче апельсин".