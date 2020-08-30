Гран-прі 49-го кінофестивалю "Молодість" отримали два фільми

Гран-прі кінофестивалю "Молодість", який закрився в суботу, отримали два фільми: "Особливі прикмети" Фернанди Валадес та "Твій хід" Міріам Верро.
Переможцем національного конкурсу короткометражних фільмів стала стрічка "Схрон" Оксани Войтенко.
Список лауреатів фестивалю:
Основний конкурс
- Гран-прі: "Особливі прикмети", Фернанда Валадес, та "Твій хід", Міріам Верро.
- Приз глядацьких симпатій - "Двоє", Філіппо Менеґетті;
- Найкращий повнометражний дебют - "Мій ранковий сміх", Марко Джорджевіч;
- Спеціальний диплом журі - "Цілковито нормальна родина", Малу Рейманн;
- Спеціальний диплом журі - "Біг дітей", Барбара Отт;
- Найкращий короткометражний фільм - "Бульмастиф", Анастасія Буковська;
- Спеціальний диплом журі - "Серед мигдалевих дерев", Марі Лєфлок;
- Спеціальний диплом журі - "Святковий день", Софія Бост,;
- Найкращий студентський фільм - "Добраніч", Ентоні Нті;
- Спеціальний диплом журі - "Еллі", Вів'єн Гартманн;
- Спеціальний диплом журі - "Душенька", Барбара Рупік.
Відзнаки спеціальних журі:
- Студентський фільм - "Еллі, Вів'єн Гартманн";
- Короткометражний фільм - "Бульмастиф", Анастасія Буковська;
- Повнометражний фільм - "Пісня без назви", Меліна Леон;
- Журі FIPRESCI - "Двоє, Філіппо Менеґетті".
Національний конкурс
- Переможець Національного конкурсу - "Схрон", Оксана Войтенко;
- Спеціальний диплом журі - "Бульмастиф", Анастасія Буковська;
- Спеціальний диплом журі - "Прощавай, Свєто", Настя Канарьова;
- Спеціальний диплом журі - "Врятуйте мене, лікарю!", Дмитро Грешко.
Molodist Teen Screen
- Переможець програми Molodist Teen Screen - "Щ – це щастя", Джон Шиді;
- Спеціальний диплом журі за найкращу роль - "Оскар і Ліллі: Там, де нас ніхто не знає", Араш Т. Ріагі;
- Спеціальний диплом журі за сценарій - "Клуб потворних дітей", Йонатан Елберс.
Сонячний зайчик:
- Переможець програми «Сонячний зайчик» - "Суховій", Даніел Ноласку;
- Спеціальний диплом журі - "Без образ", Фараз Шаріат;
- Спеціальний диплом журі - "Лінґва франка", Ізабель Сандовал.
Інші нагороди:
- "Золотий Скіфський олень" за внесок у світове кіномистецтво отримав Робер Оссейн.
- Переможець міжнародного пітчинґу Boat Meeting - "Герой нашого часу", Мірак Атабей, Туреччина.
- Спеціальна відзнака журі Boat Meeting - "Нижній горизонт", Жанна Озірна, Ірина Ковальчук, Україна.
Нагадаємо, через пандемію Covid-19 "Молодість" перенесли з кінця травня на кінець серпня. Покази відбувались як онлайн, так і офлайн. Фільмом-закриттям фестивалю стала документальна стрічка Ірини Цілик "Земля блакитна наче апельсин".