49-та "Молодість" оголосила програму

Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість", який відбудеться 49-й раз, оголосив програму.

Як повідомили організатори на пресконференції вчора, до програми увійшло 150 стрічок з різних країн світу.

Традиційно на "Молодості" відбудуться три основні конкурсні програми – студентських, короткометражних і повнометражних дебютів. Усі учасники програм позмагаються за гран-прі – "Скіфського оленя" та грошову нагороду, а також за звання найкращих у своїх програмах.

У програмі повнометражних дебютів – 12 стрічок:

"Цілковито нормальна родина", реж. Малу Рейманн (Данія); "Копач", реж. Йоргіс Грігоракіс (Греція, Франція); "Особливі прикмети", реж. Фернанда Валадес (Мексика, Іспанія); "Біг дітей", реж. Барбара Отт (Німеччина); "Твій хід", реж. Міріам Верро (Канада); "Мій ранковий сміх", реж. Марко Джорджевич (Сербія); "Охос-Неґрос", реж. Марта Лайяна, Івет Кастело (Іспанія); "Парфенон", реж. Мантас Кведаравічюс (Литва, Україна, Франція); "Пісня без назви", реж. Меліна Леон (Перу, Іспанія, США); "Смерть кіно та мого батька", реж. Дані Розенберґ (Ізраїль); "Смак фо", реж. Маріко Бобрік (Польща, Німеччина); "Двоє", реж. Філіппо Менеґетті (Франція, Люксембург, Бельгія).

Також відбудеться паралельна конкурсна програма "Сонячний зайчик", у якій беруть участь фільми на ЛГБТК-тематику.

Українське кіно покажуть у рамках конкурсу короткометражних стрічок і поза конкурсом.

Так, у національний конкурс короткометражних робіт відібрали 24 фільми:

"Бульмастиф", реж. Анастасія Буковська; "Прощавай, Свєто", реж. Настя Канарьова; "Життя лінивого бєздєльніка", реж. Роман Кологойда "Маленький диктатор", реж. Олександра Бровченко; "Ми більше ніколи не заблукаємо разом", реж. Євген Кошин; "Я тут", реж. Олена Янковська; "Колообіг", реж. Олексій Радинський; "Прибічник", реж. Сергій Найда; "Сурогат", реж. Стас Сантімов; "Врятуйте мене, лікарю!", реж. Дмитро Грешко; "Знаки", реж. Наталія Ільчук; "Кегельбан", реж. Ахмеді-Ернес Сарихаліл; "Сама собі тут", реж. Анна Дудко; "На шляху назад", реж. Микола Рідний; "Потвора", реж. Віктор Скуратовський; "Дім, милий дім", реж. Анна Морозова; "Схрон", реж. Оксана Войтенко; "Run Away", реж. Андрій Кокура; "зонґ", реж. Еліас Парвулеско, Тета Цибульник, Світлана Потоцька; "Материнство", реж. Наталія Ільчук; "Не вдома", реж. Олександр Чернобай; "Монолог. Один", реж. Гаяне Джагінян; "Так мут співати", реж. Діана Горбань, Анна Ютченко; "Вода", реж. Даша Волга.

Поза конкурсом відбудуться покази фільмів "Ми є... Ми поруч" Романа Балаяна, "В. Сильвестров" Сергія Буковського, "Передчуття" В'ячеслава Криштофовича, "Поїзд «Київ - Війна»" Корнія Грицюка, "Хлопець війни" Сипрієна Клеман-Дельмаса та Ігоря Косенка, "Життя поза резюме" Сашка Протяга, "Зарваниця" Яреми Малащука та Романа Хімея та "Херсонщина на Вулкані" Владислава Васильченка та Романа Бондарчука.

Відкриється "Молодість" також українським фільмом – "Забутими" Дар'ї Онищенко.

Серед позаконкурсних фільмів програми – "Віталіна Варела" Педру Кошти, "Жінка, яка втекла" Хон Сан-Су, "Великі літери" Раду Жуде, "Останні та перші люди" композитора Йохана Йохансона та інші.

Кінофестиваль "Молодість" мав відбутись у травні, але через пандемію та карантин був перенесений на кінець літа. Перенесень зазнали також й інші українські кінофестивалі: Docudays UA провели на місяць пізніше і онлайн, ОМКФ відбудеться онлайн у кінці вересня. Покази "Молодості" відбудуться в кінотеатрі "Жовтень", церемонія відкриття та закриття – в кінотеатрі під відкритим небом біля Арки дружби народів.