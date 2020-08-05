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49-та "Молодість" оголосила програму

Кінофестиваль відбудеться з 22 по 30 серпня.

49-та "Молодість" оголосила програму
Фото: Facebook / Molodist Kyiv International Film Festival

Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість", який відбудеться 49-й раз, оголосив програму.

Як повідомили організатори на пресконференції вчора, до програми увійшло 150 стрічок з різних країн світу.

Традиційно на "Молодості" відбудуться три основні конкурсні програми – студентських, короткометражних і повнометражних дебютів. Усі учасники програм позмагаються за гран-прі – "Скіфського оленя" та грошову нагороду, а також за звання найкращих у своїх програмах.

У програмі повнометражних дебютів – 12 стрічок:

  1. "Цілковито нормальна родина", реж. Малу Рейманн (Данія);
  2. "Копач", реж. Йоргіс Грігоракіс (Греція, Франція);
  3. "Особливі прикмети", реж. Фернанда Валадес (Мексика, Іспанія);
  4. "Біг дітей", реж. Барбара Отт (Німеччина);
  5. "Твій хід", реж. Міріам Верро (Канада);
  6. "Мій ранковий сміх", реж. Марко Джорджевич (Сербія);
  7. "Охос-Неґрос", реж. Марта Лайяна, Івет Кастело (Іспанія);
  8. "Парфенон", реж. Мантас Кведаравічюс (Литва, Україна, Франція);
  9. "Пісня без назви", реж. Меліна Леон (Перу, Іспанія, США);
  10. "Смерть кіно та мого батька", реж. Дані Розенберґ (Ізраїль);
  11. "Смак фо", реж. Маріко Бобрік (Польща, Німеччина);
  12. "Двоє", реж. Філіппо Менеґетті (Франція, Люксембург, Бельгія).

Також відбудеться паралельна конкурсна програма "Сонячний зайчик", у якій беруть участь фільми на ЛГБТК-тематику.

Українське кіно покажуть у рамках конкурсу короткометражних стрічок і поза конкурсом.

Так, у національний конкурс короткометражних робіт відібрали 24 фільми:

  1. "Бульмастиф", реж. Анастасія Буковська;
  2. "Прощавай, Свєто", реж. Настя Канарьова;
  3. "Життя лінивого бєздєльніка", реж. Роман Кологойда
  4. "Маленький диктатор", реж. Олександра Бровченко;
  5. "Ми більше ніколи не заблукаємо разом", реж. Євген Кошин;
  6. "Я тут", реж. Олена Янковська;
  7. "Колообіг", реж. Олексій Радинський;
  8. "Прибічник", реж. Сергій Найда;
  9. "Сурогат", реж. Стас Сантімов;
  10. "Врятуйте мене, лікарю!", реж. Дмитро Грешко;
  11. "Знаки", реж. Наталія Ільчук;
  12. "Кегельбан", реж. Ахмеді-Ернес Сарихаліл;
  13. "Сама собі тут", реж. Анна Дудко;
  14. "На шляху назад", реж. Микола Рідний;
  15. "Потвора", реж. Віктор Скуратовський;
  16. "Дім, милий дім", реж. Анна Морозова;
  17. "Схрон", реж. Оксана Войтенко;
  18. "Run Away", реж. Андрій Кокура;
  19. "зонґ", реж. Еліас Парвулеско, Тета Цибульник, Світлана Потоцька;
  20. "Материнство", реж. Наталія Ільчук;
  21. "Не вдома", реж. Олександр Чернобай;
  22. "Монолог. Один", реж. Гаяне Джагінян;
  23. "Так мут співати", реж. Діана Горбань, Анна Ютченко;
  24. "Вода", реж. Даша Волга.

Поза конкурсом відбудуться покази фільмів "Ми є... Ми поруч" Романа Балаяна, "В. Сильвестров" Сергія Буковського, "Передчуття" В'ячеслава Криштофовича, "Поїзд «Київ - Війна»" Корнія Грицюка, "Хлопець війни" Сипрієна Клеман-Дельмаса та Ігоря Косенка, "Життя поза резюме" Сашка Протяга, "Зарваниця" Яреми Малащука та Романа Хімея та "Херсонщина на Вулкані" Владислава Васильченка та Романа Бондарчука.

Відкриється "Молодість" також українським фільмом – "Забутими" Дар'ї Онищенко.

Серед позаконкурсних фільмів програми – "Віталіна Варела" Педру Кошти, "Жінка, яка втекла" Хон Сан-Су, "Великі літери" Раду Жуде, "Останні та перші люди" композитора Йохана Йохансона та інші.

Кінофестиваль "Молодість" мав відбутись у травні, але через пандемію та карантин був перенесений на кінець літа. Перенесень зазнали також й інші українські кінофестивалі: Docudays UA провели на місяць пізніше і онлайн, ОМКФ відбудеться онлайн у кінці вересня. Покази "Молодості" відбудуться в кінотеатрі "Жовтень", церемонія відкриття та закриття – в кінотеатрі під відкритим небом біля Арки дружби народів.

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