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Future Imperfect: 19 українських фільмів, на які варто чекати

Новин навколо українського кінематографа немало – професіонали індустрії обговорюють запропоновані міністерством культури правила до розподілу державного фінансування, готуються до нового конкурсу проєктів, і паралельно готуються до кінофестивалів. На осінь зсунулись два великі українські кінофестивалі – «Молодість», яка відбудеться в кінці серпня, та Одеський кінофестиваль, який відбудеться онлайн і в кінці вересня. «Київський тиждень критики» залишається на своїх датах – останній тиждень жовтня. Цікаво, що їм вдасться показати з українського кіно – не всі українські продюсери налаштовані на онлайн-прем’єри й можуть чекати нагоди показати фільми на великих екранах.

В цей період очікування варто озирнутись, поритись у переліках поданих на пітчинги проєктів і написати собі список на майбутнє – ігрові фільми українських режисерів, на які варто чекати (про документальні ми писали в окремих матеріалах).

 LB.ua спробував такий список підготувати.

Завтра

(готові фільми, які скоро має побачити глядач)

«Атлантида» Валентина Васяновича

Прем’єра цієї стрічки відбулась майже рік тому – «Атлантида» брала участь в венеційській програмі «Горизонти», і перемогла там. Це друга за важливістю програма Венеційського кінофестивалю – і перемога там тим важливіша, що українські стрічки до цього в основні конкурсні програми, здається, не потрапляли.

«Атлантида» – фільм про майбутнє, дія якого відбувається по завершенню війни на Донбасі. Головний герой намагається знайти собі місце на спустошеній війною території.

Фільм має вийти в український прокат в листопад 2020-го.

«Погані дороги» Наталії Ворожбит

Фото: Kristi Films

Цей рік можна сміливо називати роком Наталки Ворожбит – її серіал «Спіймати Кайдаша» всі обговорювали першу половину року, а екранізацію її ж однойменної п’єси «Погані дороги» відібрали в програму «Тиждень критики» Венеційського кінофестивалю.

Кіноверсія п’єси коротша у порівнянні з оригіналом, але структура залишається майже такою самою: це серія маленьких історій, які відбуваються на Донбасі, охопленому війною. 

Дата української прем’єри поки що невідома.

«Забуті» Дар’ї Онищенко

Стрічка відкриє 49-й кінофестиваль «Молодість» – це друга повнометражна робота Онищенко, чию «Істальгію» носили на руках як один з рідкісних зразків українського кіно в 2012 році. 

Новий фільм, як і попередні в цьому списку, – про війну і життя на території, яка живе за новими законами. Головна героїня – шкільна вчителька, яка допомагає молодому хлопцю, якому загрожує покарання за вивішений український прапор в окупованому Луганську.

«Із зав’язаними очима» Тараса Дроня

Повнометражний дебют львівського режисера Тараса Дроня («Чорногора») – драма про молоду дівчину, яка переживає загибель хлопця на війні. Дівчина займається єдиноборствами і хоче розпочати нове життя, але скоро виявляється, що хлопець, ймовірно, живий і йому потрібна допомога.

До речі, і у фільмі Дроня, і в Онищенко головну роль грає акторка Марина Кошкіна.

«Номери» Олега Сенцова та Ахтема Сеїтаблаєва

Фільм, який був показаний поза конкурсом на Берлінському кінофестивалі цього року. Знімався, поки Олег Сенцов був у російській в’язниці – він надсилав свої інструкції в Київ, і тут їх реалізовував Ахтем Сеїтаблаєв.  

Антиутопія за п’єсою Сенцова, написаною 2011 року, про ув’язнене суспільство у пошуках свободи.

Післязавтра

(фільми, які вже отримали фінансування і готуються до зйомок або вже зняті)

«Стоп-земля» Катерини Горностай

Фото: Facebook / стоп-земля

Повнометражний дебют Катерини Горностай, цікавий, насамперед, методом, яким режисерка працює. Беручи на ролі непрофесійних акторів Катя створює лабораторію, в яких вчить їх існувати в кадрі. 

Стрічка розповість про життя київських підлітків-старшокласників, і приблизне уявлення того, як це буде виглядати, дає короткий метр «Крокодил», який минулого року мандрував українськими фестивалями. 

Наразі стрічка знаходиться на стадії пост-продакшну, а прем’єру слід чекати вже наступного року.

«Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука

Фото: Facebook / Pamfir

Ще один повнометражний дебют – драма Дмитра Сухолиткого-Собчука про життя родини в прикордонному селі. Зйомки мають початись вже зовсім скоро – у тому числі за підтримки нідерландського фонду Хуберта Балса, який давав кошти на фільми Мирослава Слабошпицького, наприклад.

Наразі команда фільму готується до зйомок.

«Відблиск» Валентина Васяновича

Фото: EPA/UPG

Фільм переміг на минулорічному 11-му пітчингу Держкіно, результати якого, за наполяганнями тодішнього міністра культури Володимира Бородянського переглянули. Стрічку Васяновича залишили в переможцях.

Це драма про стосунки дочки й батька – судячи з усього, доволі особиста: сам режисер на пітчингу в Одесі розповідав, що ідея стрічки прийшла до нього, коли голуб розбився об вікно його квартири і це побачила його 8-річна донька. Наразі Васянович готується до зйомок. 

«La Palisiada» Філіпа Сотниченка

Переможець 13-го пітчингу Держкіно, де за фінансування змагались дебюти. Фільм на модну тему 90-х – зараз мало не кожен перший проєкт намагається осмислити буремне десятиліття (судячи з рішень українських політиків, вони займаються його воскресінням, тож підготовка буде не зайвою).

Фільм Сотниченка – детективний трилер про психіатра, який допитує обвинуваченого в убивстві міліціонера. Міліція хоче якнайшвидше закрити справу – до скасування смертної кари залишилось мало часу.

Як і в короткометражній стрічці «Цвях» Сотниченко хоче детально відтворити побут 90-х і спосіб його фіксації на камеру. Тож чекаємо на ностальгійне зерно VHS і глядацькі запитання: а що, це було не документальне кіно?

«Я і Фелікс» Ірини Цілик

Перший ігровий повний метр Ірини, яка цього року отримала нагороду за режисуру на Санденсі – фестивалі незалежного кіно в Штатах – за документальну стрічку «Земля блакитна, наче апельсин». 

«Я і Фелікс» – екранізація неопублікованого роману Артема Чеха «Хто ти такий?», який 2021 року вийде у видавництві Meridian Czernowitz. Книга й фільм розповідають про дорослішання хлопця Тимофія у 90-х, його сім’ю, друзів, перше кохання та взаємини з колишнім контррозвідником Феліксом, який став частиною його сім’ї. 

Творці фільму випустили тизер, де роль Фелікса зіграв Юрій Іздрик. Фільм переміг на 13-му пітчингу Держкіно.

«Коли нам було 15» Анни Бурячкової

US15 Teaser from ESSE Production House on Vimeo.

Ще один переможець 13-го пітчингу. Дебютна стрічка режисерки, співсценаристкою якої стала Марина Степанська («Стрімголов»). Бурячкова до цього працювала в рекламі і знімала кліпи для Onuka («Відлік»), Джамали («Соло»), Океану Ельзи.

Ще одна драма дорослішання, яка, на відміну від фільму Горностай, відбувається в 1990-х. 

Післяпіслязавтра

(фільми, подані на 14-й пітчинг Держкіно, який ще не відбувся)

«Ти – космос» Павла Острікова

Фото: Facebook/Pavlo Ostrikov

Дебютному повному метру Павла Острікова не щастить з українськими пітчингами – він випав з числа переможців 11-го пітчингу, тому довелось подаватись заново.

Натомість це має бути дуже зворушлива історія про чоловіка, який залишився один у космосі і спостерігає за знищенням планети Земля. Його життя має змінитись, коли раптом на зв’язок виходить ще одна людина, яка залишилась у небі – дівчина на ім’я Катрін.

«Антропоцен» Мирослава Слабошпицького

Фото: The Village Ukraine

Проєкт, який вже став довгобудом і має вже другу інкарнацію. Колись це був «Люксембург», проданий на кілька територій в прокат ще до початку зйомок, тепер – «Антропоцен» з іншим продюсером (наразі це Олег Кохан), але тим самим контекстом – Чорнобиль.

В заявці значиться жанр «екологічний трилер», а в синопсисі – посилання на «Космічну Одісею», яка відбувається не у космосі, а в зоні відчуження.

«Демони» Наталки Ворожбит

Фото: thebabel.com.ua

Другий фільм Наталки й теж екранізація власної п’єси 2004 року – гоголівського штибу. Головний герой Славік не має дому, приїжджає з Росії й оселяється біля Сорочинців у жінки на ім’я Ніна. 

Історія про непроханого гостя, який недооцінив територію, на яку потрапив, набуває особливих постколоніальних обертонів в умовах шостого року війни. 

«Ероїка» Романа Хімея

EROICA feature film teaser by Roman Khimei from RADAR on Vimeo.

Ігровий фільм Хімея, який на пару зі своїм колегою Яремою Малащуком створив документальний фільм «Зарваниця», здобули PinchukArtPrize і головну нагороду МУХі для молодих українських художників. 

Цей фільм Роман робить один – і це стрічка про один день з життя чоловіка на Галичині 1939 року. Назва відсилає до третьої симфонії Бетховена, а сам режисер розповідає, що його фільм відштовхується від історії про людину, якій Степан Бандера, навчаючись у гімназії, не потиснув руку через «ідеологічну невизначеність». 

«Невидиме життя Анни» Марини Степанської

Фото: МКФ Молодость

Після дебюту «Стрімголов» і короткометражного експерименту в комедії про депресію «Знебарвлена» Степанська займається великим жанровим кіно. Це – екранізація роману «Мелодія кави в тональності кардамону» Наталії Гурницької про кохання, соціальні статуси та життя Львова ХІХ століття, яка також втілиться у вигляді серіалу. 

«Нижній горизонт» Жанни Озірної

НИЖНІЙ ГОРИЗОНТ повнометражний художній фільм Жанни Озірної from RADAR on Vimeo.

Повнометражний дебют режисерки, який має бути знятий в її рідному місті – Горішніх Плавнях Полтавської області. 

Синопсис доволі розмитий – «драма про спокусу бути частиною сильного колективу». В інтерв’ю Жанна розповідає, одна з основних тем, що її цікавлять – «травми постколоніальної свідомості», а головна героїня її стрічки – дослідниця, що приїздить в Горішні Плавні і стає свідком зсуву часу й простору.

«Редакція» Романа Бондарчука

Постер до фільму редакція, створеній режисером анімації Микитою Лиськовим
Фото: Facebook / Редакція
Постер до фільму редакція, створеній режисером анімації Микитою Лиськовим

Друга після «Вулкану» ігрова робота Романа Бондарчука

Драма про хлопця, який потрапляє працювати в міську газету  і виявляє, що реальність зовсім не збігається із тим, як про неї пише преса, тож ініціює власне розслідування однієї з гострих тем – підпалу лісів.

«Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча

Фото: Facebook / Antonio Lukić

Другим повнометражним фільмом Антоніо Лукіча, чий дебют «Мої думки тихі» був хітом українського артхаусу на початку року, стане трагікомедія про близнюків і їх дорослішання. Один з братів хоче поїхати в Люксембург знайомитись із батьком, який давно їх покинув і помирає на самоті, другий – намагається щосили втримати брата.

Дарія БадьйорДарія Бадьйор, Редакторка відділу "Культура"
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