Рада з держпідтримки кіно: проєкт нових правил пітчингів не узгоджений із законодавством (лист)

Члени Ради передали свої зауваження міністру культури та інформаційної політики та голові Держкіно.

Рада з державної підтримки кінематографії висловила свої зауваження щодо запропонованих Мінкультом нових правил проведення конкурсу кінопроєктів.

Наразі триває громадське обговорення проєкту "Про затвердження Порядку та критеріїв проведення творчого конкурсу (пітчингу), а також порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії про надання державної підтримки у формах, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні".

Свої коментарі вже висловили українські кінематографісти, які підписали відкритий лист із закликом не впроваджувати наразі нові правила, а допрацювати їх, залучивши найширше коло представників кіноіндустрії.

В розпорядженні LB.ua є лист від Ради з держпідтримки кінематографії, який був сьогодні переданий міністру культури та інформаційної політики Олександрові Ткаченку та голові Держкіно Марині Кудерчук.

В цьому листі, зокрема, йдеться про те, що запропоновані зміни до правил йдуть всупереч з чинним законодавством, наприклад, в частині розширення повноважень Ради, проведення конкурсу проєктів в чотири етапи і формування рейтингу кінопродюсерів та кінорежисерів.

LB.ua публікує цей лист у продовження громадського обговорення нових правил конкурсів кінопроєктів, за результатами яких розподіляється державне фінансування на українське кіно.