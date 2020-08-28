32 срібника Володимира Святого та Святополка Ярополковича було знайдено за "абсолютно побутових обставин".

У Городниці Житомирської області знайдено 32 срібника Володимира Святого та Святополка Ярополковича.

Про це повідомив науковий співробітник Інституту історії України НАН України Олександр Алфьоров.

"32 монети – перші монети Русі-України. Це скарб національного значення! Понад 100 років історики не знали подібних знахідок! На срібних монетах, що датуються 1000-1019 рр. зображено Київського князя, а на зворотній стороні княжий знак – тризуб у Володимира та двозуб у Святополка", - написав він у фейсбуці.

Алфьоров рзповів, що монети було знайдено за "абсолютно побутових обставин".

Наразі тиває передача монет державі.

"Нам необхідно убезпечити цю передачу, бо вона є прецедентом за всі роки незалежності. Водночас, монети не мають загубитись «на калідорах», а бути передані до Музею. З Вашої ласки, називаю цей скарб для історії та науки «Городницьким скарбом»", - додав Алфьоров.

Нагадаємо, влітку минулого року у Житомирській області знайшли масове поховання жорстоко вбитих жертв більшовицького терору.