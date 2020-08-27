Лауреаткою Букерівської премії вперше стала дебютантка

29-річна Маріка Лукас Рейневелд також наймолодша письменниця, яка отримала таку нагороду.

Міжнародну Букерівську премію за 2020 рік отримала Маріка Лукас Рейневелд з Нідерландів. 29-річна письменниця стала першою дебютанткою, яка отримала премію, а також наймолодшою авторкою, якій присудили таку нагороду.

Фото: www.instagram.com/mariekelucasrijneveld/

Про це йдеться у релізі на офіційному сайті премії.

Нагорода присуджена за дебютний роман The Discomfort of Evening ("Вечір настає").

Фото: www.instagram.com/mariekelucasrijneveld/

У книзі розповідається історія дівчинки Джас, що живе на фермі в Нідерландах у традиційній християнської сім'ї. Одного зимового дня її старший брат йде кататись на ковзанах і пропадає безвісти. Втрата сина руйнує родину.

Англійською мовою книгу переклала Мішель Хатчінсон. За правилами Міжнародної Букерівської премії, її грошова частина - 50 тисяч фунтів стерлінгів - ділиться навпіл між автором і перекладачем.

Міжнародну Букерівську премію (Man Booker International Prize), яка заснована 2005 року, щорічно вручають за твір іноземного автора, виданий англійською мовою у Великобританії та Ірландії.

У 2020 році церемонія оголошення лауреата була перенесена з травня на серпень і пройшла в режимі онлайн.

Торік лауреатками Букерівської премії стали дві письменниці. Звання найкращого письменника року розділили канадська письменниця Маргарет Етвуд і британка Бернардін Еваріст.