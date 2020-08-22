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Помер гітарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

Музиканту було 64 роки.

У США помер музикант Джек Шерман, який був гітаристом групи Red Hot Chili Peppers. Про це пише BBC.

"Джек грав на нашому дебютному альбомі і в ході нашого першого туру в США. Він був унікальним хлопцем, і ми дякуємо йому за все, що було - хороше, погане і все що між", - написано на сторінці гурту в Instagram.

Шерманові було 64 роки. Про причини смерті не повідомляється.

Музикант брав участь у першому турі RHCP по США у 1984 році, є співавтором кількох пісень з другого альбому групи.

Він замінив у складі Red Hot Chili Peppers одного із засновників групи Хіллела Словака. Гурт було засновано у 1983 році. 

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