У Києві 30 серпня о 19:00 вперше за час карантину пройде масштабний open-air гранд-концерт "Зірки світової опери" . Він відбудеться у супроводі симфонічного оркестру і хору Kyiv Opera Theatre, диригент - Віктор Плоскіна.

Завдяки цьому проєкту авторства Анатолія Солов'яненка українська публіка з року в рік має щасливу можливість слухати в open-air концертах наших співаків, що стали окрасою кращих оперних сцен світу. Про це повідомили у пресслужбі організаторів заходу.

Виконувати твори В. Моцарта, Ш. Гуно, П. Масканьї, Д. Верді, Дж. Россіні, Ж. Бізе, Ж. Оффенбаха, М. Лисенка, М. Скорика будуть українські оперні зірки світового рівня.

Це, зокрема: лауреат престижного міжнародного конкурсу Пласідо Домінго Operalia Євген Орлов; володарка надзвичайно красивого й сильного мецо-сопрано, переможниця конкурсу Tenor Vinas Competition Валентина Плужнікова; володар рідкісного за красою, чистотою і тембральним багатством тенора Валентин Дитюк; примадонна Національної опери України, лауреатка Національної премії ім. Шевченка, володарка державної нагороди Італійської Республіки - ордена "Зірки Італії", народна артистка України Людмила Монастирська; один із найвідоміших співаків-баритонів молодого покоління з чудовим ліричним баритоном Андрій Бондаренко; наймолодша учасниця гранд-концерту, співробітниця королівського театру Ла Монне в Брюсселі (Бельгія) і Opernhaus Zürich (Швейцарія) Ольга Кульчинська.

Фото: Валентин Дитюк

Фото: Ольга Кульчинська

"За кордоном квитки на оперні вистави за їхньою участю коштують сотні євро. На щастя, вони знаходять час і можливість між своїми гучними зарубіжними ангажементами в Teatro alla Scala, Metropolitan Opera, Ковент-Гардені, Deutsche Oper Berlin та Opernhaus Zürich заспівати для України. Почути їх – таких різних, таких бездоганних і таких талановитих на одній сцені в один день та ще й безкоштовно – велика удача. Адже ініціатор проєкту та його художній керівник Анатолій Солов’яненко за підтримки Департаменту культури КМДА та Національної Спілки театральних діячів України вже не вперше робить такий розкішний подарунок українській публіці. Цьогоріч він найбільш цінний та бажаний - після п’яти місяців карантину", - зазначили організатори.

Вхід вільний, із дотриманням маскового режиму та температурного скринінгу. Вхід до посадкової зони з 17:30 до 18:50. З приводу акредитації ЗМІ можна звертатися за номерами та електронними скриньками: +38067 238 81 85, ostelm7@gmail.com (Ольга Стельмашевська), +38067 448 05 35, ygulevich@gmail.com (Юрій Гулевич).