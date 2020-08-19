Національний симфонічний оркестр і хор Ave дадуть концерт у Берлінській філармонії

Національний симфонічний оркестр України дасть концерт у великій залі Берлінської філармонії і виконає там твори Максима Березовського, Людвіга ван Бетховена, Роберта Шумана та композиторки Вікторії Польової.

Про це повідомляють організатори проєкту "Київ – Берлін. На захист миру", в рамках якого відбудеться цей концерт, дата якого ще уточнюється через пандемію COVID-19.

Також на концерті відбудеться прем’єра твору, написаного Вікторією Польовою спеціально до події.

Виконавці – Національний симфонічний оркестр України під орудою Володимира Сіренка та хор Ave під орудою Оксани Нікітюк. Солісти – Сусанна Чахоян, Оксана Нікітюк, Роман Меліш і Роман Лопатинський. Візуальну частину проєкту представлятиме відомий україно-данський художник Сергій Святченко.

"Мета проєкту – культурна дипломатія в дії: показати культурній європейській спільноті миролюбну позицію України через мистецьку подію, створену кращими українськими митцями, результатом якої стане необхідна сьогодні інвазія української культури в сучасний світовий простір", – повідомляють організатори.

19 листопада цей концерт відбудеться в Києві, в Національній філармонії України.

Координаторка проєкту – Тетяна Швед (Безкоровайна) (S.T. ART Foundation); проєктна менеджерка – Дарія Сипигіна.

Проєкт відбувається за підтримки Українського культурного фонду.