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Фестиваль Odessa Classics відбудеться в середині серпня

Програма, оголошена в грудні цього року, залишилася майже без змін.

Фестиваль Odessa Classics відбудеться в середині серпня
Фото: Facebook / Odessa Classics

Фестиваль класичної музики Odessa Classics, який зазвичай проходить на початку червня і був перенесений через карантин, відбудеться з 10 по 23 серпня.

Як повідомляють організатори, концерти проходитимуть на 4 локаціях: в Одеському оперному театрі, у філармонії, на Потьомкінських сходах і в Зеленому театрі.

Організатори наголошують, що всі події фестивалю відбудуться з чітким дотриманням рекомендацій МОЗ України щодо безпеки в часи пандемії. 

Розклад подій:

10 серпня. Цюрихський балет - YEN HAN BALLET COMPANY ZURICH. Олексій Ботвінов (фортепіано соло). Одеський театр опери та балету

11 серпня. П'єтро де Марія (фортепіано). Одеська обласна філармонія

12 серпня. Олексій Ботвінов (фортепіано). Бурхан Очал (перкусія). Зелений театр

14 серпня. Даніель Хоуп з міжнародним бендом музикантів. AIR: A BAROQUE JOURNEY. Одеський театр опери та балету

15 серпня. Даніель Хоуп (скрипка) і Олексій Ботвінов (фортепіано). Одеський театр опери та балету

16 серпня. Даніель Хоуп. Камерний оркестр Одеської філармонії. Беньямін Юсупов (диригент). Одеська обласна філармонія

17 серпня. ГЕЛГОТАС і камерний ансамбль NICO. Одеська обласна філармонія

18 серпня. Вадим Репін (скрипка). Камерний оркестр Одеської філармонії. Ігор Шаврук (диригент). Одеська обласна філармонія

19 та 20 серпня. Себастіан Кнауер. Одеська обласна філармонія

Концерт Естонського національного симфонічного оркестру, який мав відбутись з нагоди 85-річчя Арво Пярта, перенесено на 5 червня 2021 року. 

22 серпня. Потьомкінські сходи, опен-ейр концерт. Олексій Ботвінов. Національний симфонічний оркестр України, диригент Володимир Сіренко. 

23 серпня. Лінус Рот (скрипка). Камерний оркестр Одеської філармонії. Ігор Шаврук (диригент). Одеська обласна філармонія

Детальна програма – на сайті фестивалю.

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