​Мінкульт попереджає про шахрая, який "психологічно тисне" на замовників торгів

Міністерство культури та інформаційної політики попереджає про шахрая, який представляється "уповноваженим" міністерства і психологічно тисне на замовників торгів, щоб схилити їх до визнання переможцем лобійованої ним компанії.

Про це повідомляють на сайті Мінкультури.

"Останнім часом до міністерства надходять повідомлення про спроби шахраїв впливати на проведення установами галузі культури публічних закупівель. Особа, ідентифікована як Трохименко Дмитро Леонідович, називаючись “уповноваженим від МКІП”, намагається психологічно тиснути на замовників торгів, щоб схилити їх до визнання переможцем лобійованої ним компанії-учасника. Наголошуємо, що вказана особа не має до Міністерства жодного стосунку. МКІП нікого не уповноважувало на такі дії", - зазначається в повідомленні.

У Мінкульті наголошують, що такі дії можуть кваліфікуватися як шахрайство й умисна дискредитація органу державної влади.

"Міністерство вважає неприпустимим використання назви центрального органу виконавчої влади будь-якими особами для задоволення власних інтересів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у червні в Києві затримали колишнього банкіра, який "продавав" посади в Нацбанку.

У січні Офіс генпрокурора також попереджав про шахраїв, які діють від імені його керівництва. Повідомлялося, що аферисти телефонують від імені заступника генпрокурора в інші установи і вимагають хабарі.

Раніше прокуратура Києва завершила розслідування щодо двох шахраїв, які підбурювали керівника держпідприємства до дачі більш ніж $ 80 тис. хабара нібито для Міністерства агрополітики. Їх затримали в лютому минулого року.

У листопаді 2019 року в столиці вдруге затримали "продавця" зв'язків в Офісі президента.