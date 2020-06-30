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В Киеве задержали экс-банкира, который "продавал" должности в Нацбанке

Ему сообщили о подозрении.

В Киеве задержали экс-банкира, который "продавал" должности в Нацбанке
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности задержали в Киеве бывшего заместителя главы правления одного из коммерческих банков, который за 25 тыс. долларов "продавал" должность начальника одного из управлений Национального банка.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что задержанный говорил, что якобы действует в интересах одного из заместителей главы НБУ. По его словам, часть суммы должна быть разделена между участниками конкурсной комиссии для принятия положительного решения о назначении кандидата на должность.

Правоохранители задержали его во время получения части неправомерной выгоды в размере $15 тыс. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Продолжаются следственные действия по разоблачению других причастных лиц и обстоятельств преступления.

Напомним, в январе Офис Генпрокурора предупреждал о мошенниках, действующих от имени его руководства. Сообщалось, что аферисты звонят от имени замгенпрокурора в другие учреждения и вымогают взятки.

Ранее прокуратура Киева завершила расследование в отношении двух мошенников, которые подстрекали руководителя госпредприятия к даче боле $80 тыс. взятки якобы для Министерства агрополитики. Их задержали в феврале прошлого года.

В ноябре 2019 года в столице второй раз задержали "продавца" связей в Офисе президента.

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