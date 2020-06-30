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В Киеве в первый день июля будет без дождя, 26-28 градусов тепла

На западе страны без осадков, +23-29. 

В Киеве в первый день июля будет без дождя, 26-28 градусов тепла
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве 1 июля переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов. Об этом сообщили в "Укргидрометцентре"

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +23…+29 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +13…+18 градусов, днем +17…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Сумской области небольшой дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +23…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Днепропетровской области ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; ночью в Полтавской области небольшой дождь, в Черкасской и Кировоградской областях местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, только в Харьковской области небольшой дождь, днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, только ночью в Одесской и Николаевской областях местами небольшой дождь, в Херсонской области ночью местами небольшой дождь, днем и в Запорожской области кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +28…+34 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, ветер западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +29…+34 градуса.

Напомним, что в Украине продолжается ликвидация последствий непогоды в западных областях. около 30 населенных пунктов остаются обесточенными. 

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Источник: "Українські новини"
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