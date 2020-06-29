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На Прикарпатье нашли тело водителя, пропавшего неделю назад во время паводка

Жертвами стихии стали три человека.

На Прикарпатье нашли тело водителя, пропавшего неделю назад во время паводка
Фото: cv.dsns.gov.ua

В Ивано-Франковской области нашли тело водителя, который пропал неделю назад во время паводка. Он один из трех человек, погибших в результате стихии.

Автомобиль Opel Frontera, за рулем которой находился погибший, упал в речку Белый Черемош в селе Яблуница 22 июня вскоре после полуночи. Его пассажирка утонула и ее вскоре нашли в Яблунице, а тело водителя - жителя села Полянки 1967 года рождения - прибило к берегу только в 60 километрах ниже по течению, пишет "Курс" со ссылкой на местную областную администрацию.

Также во время паводка погибла пожилая женщина в селе Дземброня, она упала в кювет с водой и утонула.

Напомним, что из-за сильных дождей в июне 2020 года вышли из берегов реки Карпатского региона. В результате были подтоплены 10 тысяч домов, разрушены 117 км автодорог, 64 моста. Частично повреждены 500 км автодорог и 135 мостов. Сумма убытков пока не подсчитана.

Сильнее всего пострадала Ивано-Франковская область.

Кабинет министров выделил 672 млн на борьбу с последствиями паводка и еще 82 млн гривен на финансирование сил МВД, задействованных в ней.

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